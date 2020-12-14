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Православная церковь 15 декабря поминает одного из 12 апостолов – пророка Аввакума. Известно о святом мало, лишь то, что он предсказал и что жил очень долго.
Традиции и обычаи 15 декабря
На Руси в этот день молились об освобождении дома от нечистой силы, а также о хорошем сне для себя и маленького ребенка, который ночью плохо спит и плачет.
Подросших детей было принято в этот день отправлять в школу.
Молодые днем строили снежные крепости, устраивали игры и катания на санях.
Вечером девушки собирались вместе. Они пряли, шили, вязали и говорили о жизни.
Что нельзя делать 15 декабря
1. Совсем нежелательно развлекаться и веселиться.
2. Не рекомендуется много разговаривать.
3. Также не стоит делать что-то важное.
4. Не полагается ссориться.
5. Запрещено переутомляться.
6. Не следует начинать новые дела.
Что можно делать 15 декабря
1. Желательно больше отдыхать.
2. Рекомендуется заняться здоровьем.
3. Девушкам и женщинам хорошо бы заняться рукоделием.
Народные приметы на 15 декабря
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