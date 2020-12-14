В этот вторник не стоит развлекаться и веселиться

Православная церковь 15 декабря поминает одного из 12 апостолов – пророка Аввакума. Известно о святом мало, лишь то, что он предсказал и что жил очень долго.

Традиции и обычаи 15 декабря

На Руси в этот день молились об освобождении дома от нечистой силы, а также о хорошем сне для себя и маленького ребенка, который ночью плохо спит и плачет.

Подросших детей было принято в этот день отправлять в школу.

Молодые днем строили снежные крепости, устраивали игры и катания на санях.

Вечером девушки собирались вместе. Они пряли, шили, вязали и говорили о жизни.

Что нельзя делать 15 декабря

1. Совсем нежелательно развлекаться и веселиться.

2. Не рекомендуется много разговаривать.

3. Также не стоит делать что-то важное.

4. Не полагается ссориться.

5. Запрещено переутомляться.

6. Не следует начинать новые дела.

Что можно делать 15 декабря

1. Желательно больше отдыхать.

2. Рекомендуется заняться здоровьем.

3. Девушкам и женщинам хорошо бы заняться рукоделием.

Народные приметы на 15 декабря

Если на небе не видно луны, а звезды ярко светят, ударит мороз.

Вороны каркают без умолку, а куры хлопают крыльями и вертят хвостами – к снегопаду.

Едва заметная в тумане луна сулит метель.

Кошка весь день спит, значит, ожидается чересчур суровая зима.

Спрятавший голову под крыло гусь предвещает похолодание, гогочущий – оттепель.

До февраля продлится ненастье, если 15 декабря идет дождь.

Если окна сильно расписаны зимними узорами, весна наступит рано и принесет много тепла и зелени.

Густо лежащий иней и завалы снега – к богатому урожаю на следующий год.

Ранее сообщалось, что можно и нельзя делать в Рождественский пост.