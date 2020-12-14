Астрологический прогноз на этот вторник подскажет, как добиться успеха и избежать неприятных сюрпризов

Растущая Луна 15 декабря будет в созвездии Козерога. Этот день хорош и для активной работы, и для творчества, и для занятий спортом, и для общения. Достичь целей поможет терпение. Порадуют встречи с друзьями.

Овен

Много сделок и проектов будет 15 декабря у Овнов. Важно не перенапрягаться. Есть вероятность неожиданных денежных поступлений. Благоприятное время для покупок. В общении с окружающими будьте спокойнее, не навязывайте свою точку зрения и не спорьте.

Телец

Никаких серьезных перемен у Тельцов в этот день не ожидается, все спокойно и стабильно. При этом могут появиться замыслы и планы на будущее, а также не исключено новое интересное знакомство. Есть вероятность получить неожиданные деньги и подарки.

Близнецы

В этот день Близнецы будут полны решимости и способны преодолеть все трудности в делах. Забот окажется слишком много, придется перестраивать планы и менять некоторые решения. Не стоит сильно выкладываться – поберегите силы. Вечером уделите внимание родным.

Рак

Благоприятное время наступит 15.12.2020 для Раков. Старые проблемы удачно разрешатся, появится возможность воплотить прежние задумки. Однако сдерживайте негативные эмоции, чтобы избежать ссор на работе и в семье.

Лев

Много успешных дел ждет в этот день Львов. Смело реализуйте все, что планировали ранее, и без страха беритесь за новое. Старайтесь не произносить резких слов в общении с окружающими, будьте миролюбивее. При этом замыслами ни с кем не делитесь.

Дева

Удача улыбнется Девам в этот день, если они будут действовать без посторонней помощи и профессионально, опираясь на собственные знания и опыт. Не исключено, что перенесутся встречи, изменятся некоторые планы и придется отправиться в дорогу. Однако прибыль не заставит себя ждать.

Весы

Все дела, за которые возьмутся в этот день Весы, будут им по плечу. Даже на самые трудные вопросы вы найдете ответы. Есть вероятность восстановить утерянные отношения, исправить прежние ошибки, помириться с теми, кого обидели. Не исключено, что вы получите небольшую сумму денег, которая окажется кстати. Покупки удадутся.

Скорпион

Важные и сложные вопросы Скорпионам в этот день лучше решать до полудня. Позже не исключены трудности в работе. Нужно выполнить ранее взятые на себя обязательства. Постарайтесь воздержаться от больших трат: это не подходящее для них время.

Стрелец

Спешить с выводами 15 декабря Стрельцам не следует – проанализируйте ситуацию. Тогда сможете достойно выйти из самого критического положения. Чтобы довести начатое до конца, рассчитывайте только на свои силы.

Козерог

У Козерогов в этот день все сложится удачно. Воспользуйтесь советами опытных людей. Прежде чем принимать важные решения, обдумайте их несколько раз, в обыденных делах можно применить нестандартный подход. Сдерживайте негативные эмоции.

Водолей

Разбираться со сложными делами, проводить важные встречи и решать финансовые вопросы Водолеям лучше в первой половине этого дня. Благодаря хорошему настроению вы сможете приятно провести этот день – заняться спортом, отправиться в путешествие, встретиться с родными и друзьями, пообщаться с другими приятными людьми, а то и отважиться на создание семьи.

Рыбы

Из-за рассеянности у Рыб 15.12.2020 велик риск допустить ошибки в делах. Только собранность и личный опыт помогут все исправить. Не слушайте чужих советов, смело и уверенно двигайтесь к своей цели. Благоприятное время для домашних дел – ремонта, окончания строительства и т.д. Вечером хорошо бы отдохнуть.

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