Звезды помогут разобраться с трудностями и найти решения проблем

Луна 16 декабря будет в знаке Козерога. В это время есть вероятность неожиданных событий, впечатлений, открытий. Постарайтесь избегать споров и разногласий. Могут произойти важные перемены в жизни. День подходит для встреч с друзьями и романтических свиданий.

Овен

В целом у Овнов 16.12.2020 будет хорошим: старые дела будут с успехом завершены, можно взяться за новые. С возможными трудностями вы справитесь без труда. Налаживайте утерянные связи – рабочие и дружеские. Уделите время близким и поддержите их.

Телец

Несмотря на множество преград, Тельцы смогут в этот день добиться удачи - поможет воплощенный рискованный план. Не исключено, что вы получите деньги, хотя и не много, но сумма придется кстати. Ближе к вечеру вас ожидают приятные сюрпризы.

Близнецы

В начале этого дня Близнецам предстоит решать сложные вопросы и преодолевать разные препятствия и на работе, и дома. Избавьтесь от негативных эмоций, действуйте разумно и логично, опираясь на волю. Не поддавайтесь на провокации, будьте разборчивее в деловых связях. Обсуждать важные проблемы лучше вечером.

Рак

Для Раков до полудня 16 декабря будет непростым в эмоциональном плане. Не устраняйтесь от трудностей и не делайте поспешных выводов. Позже станет легче: может поступить выгодное предложение, возникнут планы, которые удастся воплотить. Не допустить фатальных ошибок помогут советы друзей.

Лев

В делах Львам в этот день придется нелегко. Однако стоит верно определить цель, используя собственный опыт и знания, и проблемы решатся. Бурные эмоции могут привести к ошибкам – возьмите себя в руки. Не лишней окажется поддержка родных и друзей.

Дева

Новые дела в этот день захватят Дев с головой. Прислушивайтесь к советам. Будьте повнимательнее с финансами. Найдите время для отдыха и любимого занятия. В романтических отношениях вас ждут приятные перемены.

Весы

В этот день Весам лучше отказаться от рискованных дел. Постарайтесь не спорить с начальством, и положительный результат не заставит себя ждать – вас могут поощрить или повысить в должности. Однако в общении не исключены трудности: не ко всем удастся найти подход. Рассчитывайте на собственные силы и не вмешивайтесь в дела других.

Скорпион

У Скорпионов 16.12.2020 работа пойдет как по маслу. Разобравшись в непростой ситуации, вы примете правильное решение. Есть вероятность появления новых перспектив. От больших покупок нужно отказаться. Не пользуйтесь кредитками и не тратьте деньги – велик риск остаться без средств и чрезмерно задолжать.

Стрелец

Из-за нежелания обдумывать все до мелочей, а также чрезмерной импульсивности Стрельцы в этот день способны наделать массу ошибок, в том числе при решении финансовых вопросов, о которых придется крупно пожалеть. Возможно новое романтические знакомство, и в отношениях с любимым человеком все наладится.

Козерог

У Козерогов будет хороший день. Вы сможете обсудить важные вопросы, со многими договоритесь. К ошибкам может привести излишняя доверчивость – полагайтесь только на себя. В сотрудничестве с надежными партнерами вы добьетесь успехов. Вечером хорошо бы встретиться с друзьями.

Водолей

Достичь цели и преодолеть преграды 16 декабря Водолеям поможет собранность и умение правильно распределять время. Благодаря опыту вы сумеете избежать ошибок и без особых усилий справитесь с повседневными задачами, которых будет немало.

Рыбы

Неприятности в этот день будут подстерегать Рыб на каждом шагу. Возможны споры на работе. Соберитесь, будьте внимательнее в делах, особенно связанных с финансами. Не поддавайтесь негативным эмоциям, перетерпите: этот период продлится не долго.

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