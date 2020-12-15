Гороскоп на 16 декабря 2020 года

Гороскоп на 16 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
Звезды помогут разобраться с трудностями и найти решения проблем

Луна 16 декабря будет в знаке Козерога. В это время есть вероятность неожиданных событий, впечатлений, открытий. Постарайтесь избегать споров и разногласий. Могут произойти важные перемены в жизни. День подходит для встреч с друзьями и романтических свиданий.

Овен 

В целом у Овнов 16.12.2020 будет хорошим: старые дела будут с успехом завершены, можно взяться за новые. С возможными трудностями вы справитесь без труда. Налаживайте утерянные связи – рабочие и дружеские. Уделите время близким и поддержите их.

Телец 

Несмотря на множество преград, Тельцы смогут в этот день добиться удачи - поможет воплощенный рискованный план. Не исключено, что вы получите деньги, хотя и не много, но сумма придется кстати. Ближе к вечеру вас ожидают приятные сюрпризы.

Близнецы 

В начале этого дня Близнецам предстоит решать сложные вопросы и преодолевать разные препятствия и на работе, и дома. Избавьтесь от негативных эмоций, действуйте разумно и логично, опираясь на волю. Не поддавайтесь на провокации, будьте разборчивее в деловых связях. Обсуждать важные проблемы лучше вечером.

Рак 

Для Раков до полудня 16 декабря будет непростым в эмоциональном плане. Не устраняйтесь от трудностей и не делайте поспешных выводов. Позже станет легче: может поступить выгодное предложение, возникнут планы, которые удастся воплотить. Не допустить фатальных ошибок помогут советы друзей.

Лев 

В делах Львам в этот день придется нелегко. Однако стоит верно определить цель, используя собственный опыт и знания, и проблемы решатся. Бурные эмоции могут привести к ошибкам – возьмите себя в руки. Не лишней окажется поддержка родных и друзей.

Дева

Новые дела в этот день захватят Дев с головой. Прислушивайтесь к советам. Будьте повнимательнее с финансами. Найдите время для отдыха и любимого занятия. В романтических отношениях вас ждут приятные перемены.

Весы

В этот день Весам лучше отказаться от рискованных дел. Постарайтесь не спорить с начальством, и положительный результат не заставит себя ждать – вас могут поощрить или повысить в должности. Однако в общении не исключены трудности: не ко всем удастся найти подход. Рассчитывайте на собственные силы и не вмешивайтесь в дела других.

Скорпион

У Скорпионов 16.12.2020 работа пойдет как по маслу. Разобравшись в непростой ситуации, вы примете правильное решение. Есть вероятность появления новых перспектив. От больших покупок нужно отказаться. Не пользуйтесь кредитками и не тратьте деньги – велик риск остаться без средств и чрезмерно задолжать.

Стрелец 

Из-за нежелания обдумывать все до мелочей, а также чрезмерной импульсивности Стрельцы в этот день способны наделать массу ошибок, в том числе при решении финансовых вопросов, о которых придется крупно пожалеть. Возможно новое романтические знакомство, и в отношениях с любимым человеком все наладится.

Козерог 

У Козерогов будет хороший день. Вы сможете обсудить важные вопросы, со многими договоритесь. К ошибкам может привести излишняя доверчивость – полагайтесь только на себя. В сотрудничестве с надежными партнерами вы добьетесь успехов. Вечером хорошо бы встретиться с друзьями.

Водолей 

Достичь цели и преодолеть преграды 16 декабря Водолеям поможет собранность и умение правильно распределять время. Благодаря опыту вы сумеете избежать ошибок и без особых усилий справитесь с повседневными задачами, которых будет немало. 

Рыбы

Неприятности в этот день будут подстерегать Рыб на каждом шагу. Возможны споры на работе. Соберитесь, будьте внимательнее в делах, особенно связанных с финансами. Не поддавайтесь негативным эмоциям, перетерпите: этот период продлится не долго.

Ранее стало известно, что уготовили звезды всем знакам зодиака по ведическому гороскопу.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Обиделись: члены президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Глава российского МИД задел зарубежных коллег за живое

Путин обратился к Байдену после его победы

Президент России поздравил американского политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей