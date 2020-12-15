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Православные 16 декабря чтут Иоанна Молчальника. Он c детства учил Библию. Рано оставшись сиротой, он часть богатого наследства отдал нуждающимся, а остальное пожертвовал на строительство храмов.
В последние годы святой жил отшельником. Угадывал мысли других, лечил молитвами.
Традиции и обычаи 16 декабря
В народе эту дату еще называли днем Ивана Безмолвника, а также днем тишины и немоты. На Руси проводили его за работой, не разговаривая.
Так же – молча – проходили молитвы, обеды и ужины. Наши предки боялись потерять голос и надеялись, что тишина поможет добиться удачи и убережет от горестей.
Детям разрешалось общаться шепотом, но не долго.
В это время рано ложились спать. Для защиты от нечисти сыпали у порога соль.
Что нельзя делать 16 декабря
1. Не стоит разговаривать, тем более о себе.
2. Запрещено обещать что-то.
3. Писать также не рекомендуется.
4. Нежелательно здороваться.
5. Ссориться и конфликтовать тоже ни к чему.
6. Петь вообще не следует.
Что можно делать 16 декабря
1. В этот день нужно молчать.
2. Надо быть спокойным.
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