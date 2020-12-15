Разговаривать, тем более о себе, кричать и петь в эту среду опасно – по поверью, можно навсегда лишиться голоса

Православные 16 декабря чтут Иоанна Молчальника. Он c детства учил Библию. Рано оставшись сиротой, он часть богатого наследства отдал нуждающимся, а остальное пожертвовал на строительство храмов.

В последние годы святой жил отшельником. Угадывал мысли других, лечил молитвами.

Традиции и обычаи 16 декабря

В народе эту дату еще называли днем Ивана Безмолвника, а также днем тишины и немоты. На Руси проводили его за работой, не разговаривая.

Так же – молча – проходили молитвы, обеды и ужины. Наши предки боялись потерять голос и надеялись, что тишина поможет добиться удачи и убережет от горестей.

Детям разрешалось общаться шепотом, но не долго.

В это время рано ложились спать. Для защиты от нечисти сыпали у порога соль.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Не стоит разговаривать, тем более о себе.

2. Запрещено обещать что-то.

3. Писать также не рекомендуется.

4. Нежелательно здороваться.

5. Ссориться и конфликтовать тоже ни к чему.

6. Петь вообще не следует.

Что можно делать 16 декабря

1. В этот день нужно молчать.

2. Надо быть спокойным.

Народные приметы на 16 декабря

Если ворона устроилась ночевать на верхушке дерева, погода будет безветренная, забралась в ветви – надвигается буря.

Утренняя смена Луны – к потеплению, послеобеденная - к стуже.

"Скачущие" по небу звезды сулят мороз и вьюгу.

Уровень воды в колодце или реке падает – к хорошей погоде.

Поющий за окном снегирь предвещает оттепель.

Снега мало, или он падает на оттаявшую землю – следующий год будет неурожайным.

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