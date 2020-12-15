Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Покровительствовать наступившему 2021 году будет Белый Металлический Бык. Согласно восточному гороскопу, следующие 12 месяцев пройдут спокойно и размеренно – у представителей китайского зодиака появится возможность уладить все произошедшее под влиянием Белой Крысы. Как пройдет год для представителей всех знаков по восточному календарю – в материале "Утро.ру".
Крыса
Крысы с наступлением 2021 года столкнутся с некоторыми трудностями из-за своей импульсивности и любви к необдуманным тратам. В то же время Металлический Бык, трудолюбивое животное, поможет продвинуться по карьерной лестнице и добиться поставленных целей. Удачным для Крыс год будет и в сфере любовных отношений.
Бык
Для рожденных в год Быка 12 февраля 2021 г. наступит Год Судьбы, который традиционно считается не самым успешным. Однако ближайших месяцев, к счастью, это не коснется. Усилия представителей этого знака наконец будут вознаграждены, а все трудности, пришедшие с годом Крысы, останутся в прошлом. А вот здоровью нужно уделить больше внимания, гласит прогноз.
Тигр
Тигров также ждет более удачный год, чем предыдущий. Гороскоп сулит огромный скачок в финансовых делах и старт нового успешного проекта. При этом не стоит нырять с головой в карьеру, иначе представители этого знака рискуют испортить отношения с близкими.
Кролик
Кролики в 2021 году будут особенно притягательны для представителей противоположного пола. Романтические свидания и захватывающие любовные приключения в ближайшие месяцы этому знаку обеспечены. Удачным год будет и для тех, кто решил построить серьезные отношения или создать семью.
Дракон
Год Белого Быка вдвое умножит внутреннюю силу Драконов – представители этого знака почувствуют, что пришло время заняться тем, о чем они давно мечтали. Но все окажется не так просто: для сметающих все на своем пути Драконов 2021 год станет или настоящим прорывом, или полным провалом.
Змея
После сумбурного 2020 года у Змей наконец появится возможность расслабиться и сосредоточиться на внутренних желаниях. Бык поможет обрести представителям этого знака твердую почву под ногами, найти верных союзников и наладить отношения с теми, с кем они были испорчены под влиянием Металлической Крысы.
Лошадь
Неоднозначным 2021 год окажется и для Лошадей, которые в упорстве и трудолюбии могут смело соревноваться с Быком. Хозяин года даст представителям этого знака возможность проявить себя, но в то же время им придется пожертвовать своей любовью к переменчивости и желанием без оглядки нестись вперед.
Овца
Овцы в год Белого Быка обретут внутреннюю гармонию и умиротворение. В какой-то момент представители этого знака могут даже заскучать – и тогда перемены неизбежны. Впрочем, не все они пойдут Овцам на пользу, поэтому, согласно китайскому гороскопу, любые решения стоит тщательно обдумывать.
Обезьяна
Обезьянам в 2021 году будет нелегко, ведь этот знак является полной противоположностью спокойному и консервативному Быку. Интриги, проблемы со здоровьем и трудности на работе – все это грозит Обезьянам, если они не возьмут под контроль свои эмоции.
Петух
Проверкой на прочность год Быка станет и для провокаторов-Петухов. Не стоит тратить свои ресурсы слишком быстро и вступать в конфликты – в ближайшие месяцы они могут закончится плачевно. Тем не менее, хозяин года наградит Петухов отменным здоровьем.
Собака
Ценящие благородство и честь Собаки несомненно поладят с Быком, поэтому год для них будет весьма удачным. Удастся укрепить отношения с друзьями и семьей, а также продвинутся по карьерной лестнице. Главное – грамотно обозначить свои цели.
Свинья
Восточный календарь обещает благоприятный период и для Свиней. Любовь к стабильности поможет представителям этого знака выстроить свой быт максимально комфортно, а никаких серьезных перемен в год Быка происходить не будет. Кроме того, удастся обрести новых друзей.
Таков восточный гороскоп для всех знаков китайского зодиака на 2021 год. Ранее "Утро.ру" публиковало астрологический прогноз на год.
Батька стал слишком скользким партнером для РФ
Канцлер назвала свое поздравление самым необычным за все годы