Прогноз для мужчин и женщин по восточному календарю на 12 месяцев

Покровительствовать наступившему 2021 году будет Белый Металлический Бык. Согласно восточному гороскопу, следующие 12 месяцев пройдут спокойно и размеренно – у представителей китайского зодиака появится возможность уладить все произошедшее под влиянием Белой Крысы. Как пройдет год для представителей всех знаков по восточному календарю – в материале "Утро.ру".

Крыса

Крысы с наступлением 2021 года столкнутся с некоторыми трудностями из-за своей импульсивности и любви к необдуманным тратам. В то же время Металлический Бык, трудолюбивое животное, поможет продвинуться по карьерной лестнице и добиться поставленных целей. Удачным для Крыс год будет и в сфере любовных отношений.

Бык

Для рожденных в год Быка 12 февраля 2021 г. наступит Год Судьбы, который традиционно считается не самым успешным. Однако ближайших месяцев, к счастью, это не коснется. Усилия представителей этого знака наконец будут вознаграждены, а все трудности, пришедшие с годом Крысы, останутся в прошлом. А вот здоровью нужно уделить больше внимания, гласит прогноз.

Тигр

Тигров также ждет более удачный год, чем предыдущий. Гороскоп сулит огромный скачок в финансовых делах и старт нового успешного проекта. При этом не стоит нырять с головой в карьеру, иначе представители этого знака рискуют испортить отношения с близкими.

Кролик

Кролики в 2021 году будут особенно притягательны для представителей противоположного пола. Романтические свидания и захватывающие любовные приключения в ближайшие месяцы этому знаку обеспечены. Удачным год будет и для тех, кто решил построить серьезные отношения или создать семью.

Дракон

Год Белого Быка вдвое умножит внутреннюю силу Драконов – представители этого знака почувствуют, что пришло время заняться тем, о чем они давно мечтали. Но все окажется не так просто: для сметающих все на своем пути Драконов 2021 год станет или настоящим прорывом, или полным провалом.

Змея

После сумбурного 2020 года у Змей наконец появится возможность расслабиться и сосредоточиться на внутренних желаниях. Бык поможет обрести представителям этого знака твердую почву под ногами, найти верных союзников и наладить отношения с теми, с кем они были испорчены под влиянием Металлической Крысы.

Лошадь

Неоднозначным 2021 год окажется и для Лошадей, которые в упорстве и трудолюбии могут смело соревноваться с Быком. Хозяин года даст представителям этого знака возможность проявить себя, но в то же время им придется пожертвовать своей любовью к переменчивости и желанием без оглядки нестись вперед.

Овца

Овцы в год Белого Быка обретут внутреннюю гармонию и умиротворение. В какой-то момент представители этого знака могут даже заскучать – и тогда перемены неизбежны. Впрочем, не все они пойдут Овцам на пользу, поэтому, согласно китайскому гороскопу, любые решения стоит тщательно обдумывать.

Обезьяна

Обезьянам в 2021 году будет нелегко, ведь этот знак является полной противоположностью спокойному и консервативному Быку. Интриги, проблемы со здоровьем и трудности на работе – все это грозит Обезьянам, если они не возьмут под контроль свои эмоции.

Петух

Проверкой на прочность год Быка станет и для провокаторов-Петухов. Не стоит тратить свои ресурсы слишком быстро и вступать в конфликты – в ближайшие месяцы они могут закончится плачевно. Тем не менее, хозяин года наградит Петухов отменным здоровьем.

Собака

Ценящие благородство и честь Собаки несомненно поладят с Быком, поэтому год для них будет весьма удачным. Удастся укрепить отношения с друзьями и семьей, а также продвинутся по карьерной лестнице. Главное – грамотно обозначить свои цели.

Свинья

Восточный календарь обещает благоприятный период и для Свиней. Любовь к стабильности поможет представителям этого знака выстроить свой быт максимально комфортно, а никаких серьезных перемен в год Быка происходить не будет. Кроме того, удастся обрести новых друзей.

Таков восточный гороскоп для всех знаков китайского зодиака на 2021 год. Ранее "Утро.ру" публиковало астрологический прогноз на год.