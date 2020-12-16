Спланировать день так, чтобы обойти все острые углы, поможет астрологический прогноз

Растущая Луна 17 декабря перекочует в созвездие Водолея. Это время, когда нужно сосредоточиться на делах и ничего не откладывать в долгий ящик. При работе с документами и проведении переговоров могут возникнуть трудности. Есть вероятность допустить досадную ошибку, которая аукнется массой проблем. Не стоит отправляться в поездку, тем более длительную. Общение с окружающими будет нелегким.

Овен

Четверг, 17 декабря, явно не создан для Овнов – их будут преследовать неудачи. Не следует заниматься решением финансовых вопросов: из-за ваших просчетов и ошибок возможны серьезные потери. Воздержитесь от незапланированных расходов и приобретений, иначе скоро пожалеете о них. Постарайтесь собрать волю в кулак и принять верные решения.

Телец

Этот день Тельцы должны провести великолепно. Даже самая сложная работа будет удаваться на славу, а задачи успешно решатся. Ровные отношения с начальством могут вскоре привести к поощрению и даже к продвижению в карьере. Деловые встречи, оформление документов, посещение высоких чиновников пройдут как по маслу.

Близнецы

У Близнецов 17.12.2020 все окажется не так просто – вы начнете бросаться из одной крайности в другую, и удержать свою позицию сможете только в случае постоянной смены тактики. А добиться успеха в казавшемся безнадежным деле удастся, если вы быстро примете оригинальное решение.

Рак

В этот день Ракам хорошо бы попробовать что-то новое. Однако и без того многое пройдет без сучка и задоринки. В отношениях с коллегами и руководителями возникнет полное взаимопонимание, вы ощутите их одобрение и поддержку. Приложите усилия – и поставленные цели будут достигнуты. Однако легкомыслие в некоторых делах может привести к потерям денег, хотя и небольшим. Следует отказаться от заключения сделок и покупок.

Лев

Ответственные переговоры и важные дела Львам 17 декабря лучше перенести на послеобеденное время. Смело планируйте будущее. Возможно, в семье произойдет приятное событие. Есть вероятность получения неожиданных денег и подарков, что окажется к месту.

Дева

Наисложнейшие дела в этот день будут Девам по плечу. Кроме того, вы откроете в себе такие способности, о которых даже не мечтали. Следуя интуиции, сможете принять правильные решения. Не исключены новые знакомства, способные перерасти в тесное сотрудничество и крепкую дружбу.

Весы

У Весов наступит благоприятное время, чтобы сменить место работы или подняться в должности. С массой дел вы справитесь без особых усилий, благодаря умению держать себя в руках, умению быстро принимать решения и хорошему настроению. Общение со старыми друзьями принесет отличные новости, вы можете получить заманчивое предложение.

Скорпион

Благодаря неожиданному везению Скорпионы 17.12.2020 решат давнюю проблему. При этом не исключены конфликты с окружающими – сдержите эмоции и мобилизуйтесь, чтобы не допустить фатальных ошибок. Беритесь за новое дело: оно может не только оказаться интересным, но и предоставит возможность познакомиться с необычными людьми.

Стрелец

Чтобы добиться желаемых результатов на работе, Стрельцам в этот день хорошо бы перестроить свои планы, изменить методы и просчитать возможности. Принесет пользу анализ прошлых ошибок и подведение итогов. Вопросы, связанные с финансами, лучше решать после полудня. Проведенные тогда же сделки завершатся удачей. Не исключены неожиданные денежные поступления.

Козерог

Этот день как нельзя лучше подходит Козерогам для решения своих, и не только, проблем, а также завершения многих непростых дел. При этом возможны денежные затруднения и невыгодные приобретения. Постарайтесь сдерживать чувства. Не лишней будет забота о своем здоровье.

Водолей

Браться за что-то новое Водолеям 17 декабря можно. Успешно пройдут не только деловые встречи, но и общение с партнерами в неофициальной обстановке. Дела будут ладиться, принятые решения окажутся верными, в некоторых вопросах поможет разобраться интуиция. Не исключены большие денежные поступления, довольно ценные подарки и выгодные предложения.

Рыбы

В этот день Рыбы смогут добиться успехов в делах и принести пользу не только себе, но и окружающим, а также подписать выгодные договора и заключить многообещающие сделки Возможны интересные поездки и необычные встречи. Не исключено, что повезет, и вы получите немалый выигрыш. Однако поберегите здоровье – есть риск заболеть и угодить на больничную койку.

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