Не стоит в этот четверг долго валяться в кровати

Православная церковь 17 декабря поминает Варвару Илиопольскую. За то, что девушка приняла христианство, отец-язычник избивал ее, пытал и жестоко убил.

Традиции и обычаи 17 декабря

На Руси считали Варвару спасительницей от внезапной смерти и защитницей женщин. Святой молились о защите, просили о здоровье для детей и подарить счастье материнства.

Наши предки в этот день, как правило, оставались дома. Опасались, что, выйдя на улицу, заблудятся и замерзнут.

Что нельзя делать 17 декабря

1. Не следует долго спать.

2. Запрещено употреблять в пищу мясное и жирное.

3. Спорить и конфликтовать тоже не стоит.

4. Нежелательно прясть и ткать.

5. Произносить грубые и ругательные слова также не позволяется.

Что можно делать 17 декабря

1. Готовить еду.

2. Наводить порядок в доме.

3. Мыть посуду.

4. Вышивать.

Народные приметы на 17 декабря

Солнце и отсутствие ветра в этот день предвещают крепкие морозы в течение недели.

Закат в тучах после ясного дня – к снегопаду.

Если дым из трубы идет к земле, потеплеет, поднимается кверх, значит, похолодает.

Ветви сосен и елей прогнулись от снега – грядет метель.

Багряная вечерняя заря сулит ветреный и безоблачный день.

Звезды светят ярко – к стуже, тускло мерцают – к теплу.

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