Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Православная церковь 17 декабря поминает Варвару Илиопольскую. За то, что девушка приняла христианство, отец-язычник избивал ее, пытал и жестоко убил.
Традиции и обычаи 17 декабря
На Руси считали Варвару спасительницей от внезапной смерти и защитницей женщин. Святой молились о защите, просили о здоровье для детей и подарить счастье материнства.
Наши предки в этот день, как правило, оставались дома. Опасались, что, выйдя на улицу, заблудятся и замерзнут.
Что нельзя делать 17 декабря
1. Не следует долго спать.
2. Запрещено употреблять в пищу мясное и жирное.
3. Спорить и конфликтовать тоже не стоит.
4. Нежелательно прясть и ткать.
5. Произносить грубые и ругательные слова также не позволяется.
Что можно делать 17 декабря
1. Готовить еду.
2. Наводить порядок в доме.
3. Мыть посуду.
4. Вышивать.
Народные приметы на 17 декабря
Ранее были названы самые популярные подарки на Новый год.
Правоохранители подозревают их в причастности к преступлениям по отмыванию денег
Пентагон обещал защитить союзников от "агрессии" Москвы из космоса