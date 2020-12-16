Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары

Приметы на 17 декабря: что нельзя делать в день Варвары
Фото: pixabay.com
Не стоит в этот четверг долго валяться в кровати

Православная церковь 17 декабря поминает Варвару Илиопольскую. За то, что девушка приняла христианство, отец-язычник избивал ее, пытал и жестоко убил.

Традиции и обычаи 17 декабря

На Руси считали Варвару спасительницей от внезапной смерти и защитницей женщин. Святой молились о защите, просили о здоровье для детей и подарить счастье материнства.

Наши предки в этот день, как правило, оставались дома. Опасались, что, выйдя на улицу, заблудятся и замерзнут.

Что нельзя делать 17 декабря

1. Не следует долго спать.

2. Запрещено употреблять в пищу мясное и жирное.

3. Спорить и конфликтовать тоже не стоит.

4. Нежелательно прясть и ткать.

5. Произносить грубые и ругательные слова также не позволяется.

Что можно делать 17 декабря

1. Готовить еду.

2. Наводить порядок в доме.

3. Мыть посуду.

4. Вышивать.

Народные приметы на 17 декабря

  • Солнце и отсутствие ветра в этот день предвещают крепкие морозы в течение недели.
  • Закат в тучах после ясного дня – к снегопаду.
  • Если дым из трубы идет к земле, потеплеет, поднимается кверх, значит, похолодает.
  • Ветви сосен и елей прогнулись от снега – грядет метель.
  • Багряная вечерняя заря сулит ветреный и безоблачный день.
  • Звезды светят ярко – к стуже, тускло мерцают – к теплу.

Ранее были названы самые популярные подарки на Новый год.

Полина ДОРОЖКИНА

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