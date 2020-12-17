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Православные чтут 18 декабря святого Савву. Он служил в монастыре, затем жил отшельником, позже основал с учениками Великую Лавру, создал церковь в пещере и лечил больных молитвами.
Народные приметы 18 декабря
Традиции и обычаи 18 декабря
Наши предки в это время отмечали Саввин день, или Савву Освященного. Собирались дома всей семьей, в гости не ходили. Вечером ложились пораньше спать.
Женщинам не позволялось работать, а беременным – еще и голову мыть. Владельцам лошадей запрещалось ругаться: на Руси считали, что это приведет к гибели животных.
Что нельзя делать 18 декабря
1. Не стоит работать.
2. Ходить в гости нежелательно.
3. Тем, у кого есть кони – живые и "железные", – запрещено ругаться.
4. Беременным женщинам не следует мыть голову.
Что можно делать 18 декабря
1. Свататься позволено.
2. Следует избавиться от вредных привычек.
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