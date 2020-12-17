Свататься в эту пятницу разрешается, а работать и ходить в гости не положено

Православные чтут 18 декабря святого Савву. Он служил в монастыре, затем жил отшельником, позже основал с учениками Великую Лавру, создал церковь в пещере и лечил больных молитвами.

Народные приметы 18 декабря

Медленное таяние снега на окнах сулит приближение тепла.

Дым из трубы расползается по крыше в разные стороны, значит, ожидается ненастье, валит кверху – ударит мороз, опускается на землю - начнется снегопад.

Пение снегирей предвещает скорую вьюгу и метель.

Белки в морозный день выбираются из дупел и спускаются с деревьев – к оттепели.

Традиции и обычаи 18 декабря

Наши предки в это время отмечали Саввин день, или Савву Освященного. Собирались дома всей семьей, в гости не ходили. Вечером ложились пораньше спать.

Женщинам не позволялось работать, а беременным – еще и голову мыть. Владельцам лошадей запрещалось ругаться: на Руси считали, что это приведет к гибели животных.

Что нельзя делать 18 декабря

1. Не стоит работать.

2. Ходить в гости нежелательно.

3. Тем, у кого есть кони – живые и "железные", – запрещено ругаться.

4. Беременным женщинам не следует мыть голову.

Что можно делать 18 декабря

1. Свататься позволено.

2. Следует избавиться от вредных привычек.

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