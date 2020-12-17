Как поступить, чтобы не спугнуть удачу, подскажут звезды

В эту пятницу следует действовать уверенно и решительно. Для выполнения сложных задач и ответственной работы потребуется сосредоточенность и внимание. Хорошо бы воспользоваться дельными советами и поступать, опираясь на собственную интуицию.

Овен

Даже чрезмерные трудности и серьезные проблемы 18.12.2020 не остановят Овнов на пути к успеху. Преграды вы преодолеете и на достигнутых победах не остановитесь, хотя придется немало потрудиться. После решения новых задач ваши таланты, способности, опыт и знания оценят по достоинству. Настроение будет самым радужным.

Телец

У Тельцов это будет подходящий день для исправления прежних ошибок. Есть вероятность добиться таких результатов в делах, о которых вы только грезили. Можете отправиться в незапланированную поездку или неожиданно познакомитесь с интересным человеком. Ближе к вечеру уделите время семье, помогите родным и поддержите их.

Близнецы

Этот день подарит Близнецам новые возможности в работе. Возможно и поступление большой суммы денег. После полудня наступит благоприятное время для покупок. Однако не рискуйте, а то понесете значительные убытки и можете подорвать свой авторитет.

Рак

В работе и финансах Ракам 18 декабря повезет. У вас получится блеснуть профессионализмом и разносторонними знаниями. Ошибок вы не допустите – поможет инициатива, бодрость и использованное в меру чувство юмора. Важно немного отдохнуть или отвлечься – чтобы восстановить силы.

Лев

День Львов пройдет спокойно. Благодаря работоспособности и трудолюбию начатые прежде дела вы успешно доведете до конца. Удача ждет и там, где вы на нее не рассчитывали. Встречи и общение будут приятными. Есть шанс заняться любимым делом.

Дева

В этот день Девам категорически не следует спешить, надо правильно выбрать момент, прежде чем действовать. Вечером отправляйтесь за покупками – они будут не только приятными, но и выгодными. Постарайтесь не пить ничего холодного: рискуете заболеть.

Весы

Звезды советуют Весам 18.12.2020 больше трудиться, чтобы недоразумения развеялись, а дела пошли в нужном направлении и без задержек. В финансовых вопросах проявите осторожность. Наступит время и для интересного занятия. Не упустите возможность прогуляться на свежем воздухе перед сном.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут возникнуть сложности. Маленькие неприятности вначале помешают завершить начатое. А самообладание поможет достичь успеха. Остальное – решение вопросов с деньгами и личная жизнь – пойдет как по маслу. Во второй половине дня вам могут вернуть старые долги.

Стрелец

Подсказки и наставления хороших знакомых позволят Стрельцам в этот день избежать роковых ошибок. Действуйте и добивайтесь поставленных целей как можно быстрее, и вам улыбнется удача. Важную работу и ответственные встречи лучше не откладывать. Не исключено, что вы отправитесь в поездку и найдете что-то перспективное.

Козерог

Для Козерогов 18 декабря все сложится хорошо, если они будут сдерживать негативные эмоции и воспользуются чувством юмора. Все испытания и трудности окажутся преодолены, финансовые вопросы решатся, заключенные сделки дадут хорошую прибыль, конфликтов удастся избежать. На физической работе и при занятиях спортом нужно соблюдать предельную осторожность.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям в этот день тщательно, без спешки обдумывать все действия и решения. Воспользуйтесь советом опытного человека – это будет полезно. Будьте аккуратны и внимательны с документами. Деловые переговоры принесут желаемый результат. Не исключено, что вы получите деньги, причем довольно крупную сумму.

Рыбы

У Рыб это будет благоприятный день для творчества и начала нового. Примите предложение по работе. Избавьтесь от сомнений, не оставляйте незавершенных дел – успех не так далек, как кажется. Возможны убытки, можно взять в долг, но лучше не много.

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