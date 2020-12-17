Гороскоп на 18 декабря 2020 года

Гороскоп на 18 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
Как поступить, чтобы не спугнуть удачу, подскажут звезды

В эту пятницу следует действовать уверенно и решительно. Для выполнения сложных задач и ответственной работы потребуется сосредоточенность и внимание. Хорошо бы воспользоваться дельными советами и поступать, опираясь на собственную интуицию.

Овен 

Даже чрезмерные трудности и серьезные проблемы 18.12.2020 не остановят Овнов на пути к успеху. Преграды вы преодолеете и на достигнутых победах не остановитесь, хотя придется немало потрудиться. После решения новых задач ваши таланты, способности, опыт и знания оценят по достоинству. Настроение будет самым радужным.

Телец 

У Тельцов это будет подходящий день для исправления прежних ошибок. Есть вероятность добиться таких результатов в делах, о которых вы только грезили. Можете отправиться в незапланированную поездку или неожиданно познакомитесь с интересным человеком. Ближе к вечеру уделите время семье, помогите родным и поддержите их.

Близнецы 

Этот день подарит Близнецам новые возможности в работе. Возможно и поступление большой суммы денег. После полудня наступит благоприятное время для покупок. Однако не рискуйте, а то понесете значительные убытки и можете подорвать свой авторитет.

Рак 

В работе и финансах Ракам 18 декабря повезет. У вас получится блеснуть профессионализмом и разносторонними знаниями. Ошибок вы не допустите – поможет инициатива, бодрость и использованное в меру чувство юмора. Важно немного отдохнуть или отвлечься – чтобы восстановить силы.

Лев 

День Львов пройдет спокойно. Благодаря работоспособности и трудолюбию начатые прежде дела вы успешно доведете до конца. Удача ждет и там, где вы на нее не рассчитывали. Встречи и общение будут приятными. Есть шанс заняться любимым делом.

Дева

В этот день Девам категорически не следует спешить, надо правильно выбрать момент, прежде чем действовать. Вечером отправляйтесь за покупками – они будут не только приятными, но и выгодными. Постарайтесь не пить ничего холодного: рискуете заболеть.

Весы

Звезды советуют Весам 18.12.2020 больше трудиться, чтобы недоразумения развеялись, а дела пошли в нужном направлении и без задержек. В финансовых вопросах проявите осторожность. Наступит время и для интересного занятия. Не упустите возможность прогуляться на свежем воздухе перед сном.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут возникнуть сложности. Маленькие неприятности вначале помешают завершить начатое. А самообладание поможет достичь успеха. Остальное – решение вопросов с деньгами и личная жизнь – пойдет как по маслу. Во второй половине дня вам могут вернуть старые долги.

Стрелец 

Подсказки и наставления хороших знакомых позволят Стрельцам в этот день избежать роковых ошибок. Действуйте и добивайтесь поставленных целей как можно быстрее, и вам улыбнется удача. Важную работу и ответственные встречи лучше не откладывать. Не исключено, что вы отправитесь в поездку и найдете что-то перспективное.

Козерог 

Для Козерогов 18 декабря все сложится хорошо, если они будут сдерживать негативные эмоции и воспользуются чувством юмора. Все испытания и трудности окажутся преодолены, финансовые вопросы решатся, заключенные сделки дадут хорошую прибыль, конфликтов удастся избежать. На физической работе и при занятиях спортом нужно соблюдать предельную осторожность.

Водолей 

Звезды рекомендуют Водолеям в этот день тщательно, без спешки обдумывать все действия и решения. Воспользуйтесь советом опытного человека – это будет полезно. Будьте аккуратны и внимательны с документами. Деловые переговоры принесут желаемый результат. Не исключено, что вы получите деньги, причем довольно крупную сумму.

Рыбы

У Рыб это будет благоприятный день для творчества и начала нового. Примите предложение по работе. Избавьтесь от сомнений, не оставляйте незавершенных дел – успех не так далек, как кажется. Возможны убытки, можно взять в долг, но лучше не много.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Популярные темы форума
новости партнеров

Коронавирус и не только: Путин провел ежегодную пресс-конференцию

Глава России за несколько часов обсудит проблемы, накопившиеся за год

Россия и Китай жестоко накинулись на Германию в ООН – СМИ ФРГ

Немцы оскорбились за своего представителя в СБ ООН

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей