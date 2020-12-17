Прогноз от древних кельтов подскажет, чего ждать в будущем

Люди всегда пытались предугадать, чего ждать в будущем. Кто-то делал это, наблюдая за звездами, другие же следили за поведением животных, друиды же изучали деревья. В гороскопе касты жрецов у древних кельтов год поделен на небольшие отрезки времени, каждому из которых соответствует опресненному дереву.

Яблоня

Это дерево покровительствует тем, кто был рожден с 22 декабря по 1 января и с 25 июня по 4 июля. Этих людей ждет непростой профессиональном плане год, однако расстраиваться не стоит, потому что удача будет сопутствовать в любви.

Ель

Тех, кто появился на свет со 2 по 11 января и с 5 по 14 июля, год подготовил глобальное обновление почти во всех сферах жизни. Дерзайте, потому что шансов все изменить будет предоставлено очень много.

Вяз

Люди, родившиеся с 12 по 24 января и с 15 по 25 июля, хоть столкнутся с трудностями, но благодаря собственным усилиям смогут их преодолеть. Однако не стоит забывать об отдыхе, иначе сильное переутомление может привести к очень печальным последствиям.

Кипарис

Кипарисам, рожденным с 25 января по 3 февраля и с 26 июля по 4 августа, нужно быть более стабильными. В противном случае постоянная переменчивость может создать немало трудностей. Держите эмоции под контролем и меньше конфликтуйте, особенно из-за пустяков.

Тополь

Если вы родились с 4 по 8 февраля и с 5 по 13 августа, то весь 2021 год вас будут преследовать призраки прошлого как в личной жизни, так и в карьере. Используйте это как возможность окончательно разорвать связи с теми людьми, которые ранее мешали вам развиваться.

Кедр

Это дерево покровительствует рожденным с 9 по 18 февраля и с 14 по 23 августа. Для представителей кедра год будет удачным и богатым на новые знакомства. Однако постарайтесь быть аккуратнее и доверять лишь тем, кто этого заслуживает.

Сосна

Рожденным с 19 по 28 февраля и с 24 августа по 2 сентября друиды советуют заняться накоплением капитала и улучшением своего финансового положения. Однако будьте осторожнее и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры.

Ива

А вот Ивам, рожденным с 1 по 10 марта и с 3 по 12 сентября, следует сосредоточиться на семье, иначе не избежать серьезных конфликтов. Для того, чтобы год прошел удачно, представителям придется научиться договариваться.

Липа

Если вы родились с 11 по 20 марта и с 13 по 23 сентября, то этот год будет для вас особенно удачным. Не исключено, что вы сможете реализовать давно задуманные планы, найти себя в чем-то новом. Но не теряйте голову от неожиданно свалившегося на вашу голову успеха, иначе можно испортить отношения даже с самыми близкими.

Лесной орех

Рожденным с 22 по 31 марта и с 24 сентября по 3 октября друиды обещают удачу в делах сердечных. Орех будет пользоваться успехом у представителей противоположного пола, но выбирать следует с умом.

Рябина

Для рожденных с 1 по 10 апреля и с 4 по 13 октября наступает важное время. Посвятите 2021 год самоанализу и саморазвитию. Однако не погружайтесь слишком глубоко в себя, если не хотите утонуть в бурном жизненном водовороте.

Клен

Если вы были рождены с 11 по 20 апреля и с 14 по 23 октября, тогда впереди вас ждет много интересного. Удача и упорство помогут добиться даже самых смелых целей.

Грецкий орех

Рожденным с 21 по 30 апреля и с 24 октября по 2 ноября уже можно начинать готовиться к тому, что в 2021 году многое изменится, особенно в личной жизни. Но важно понимать, что это может создать определенные трудности в работе.

Жасмин

Рожденным с 1 по 14 мая и с 3 по 11 ноября друиды обещают несказанную удачу всем, но в особенности в финансах. Не исключено, что Жасмины найдут новый способ заработка.

Каштан

В отличие от Жасмина, Каштанам, рожденным с 15 по 24 мая и с 12 по 21 ноября, придется научиться экономить. Используйте это как возможность отказаться от вредных привычек и чрезмерных трат.

Ясень

Дерево покровительствует рожденным с 25 июля по 3 июня и с 22 ноября по 1 декабря. Друиды обещают, что год пройдет спокойно и без трудностей. Справиться с небольшими проблемами поможет поддержка родных и близких.

Граб

Рожденных с 4 по 13 июня и со 2 по 11 декабря впереди ждут новые знакомства. Вполне вероятно, что вы встретите родственную душу, которая станет для вас своего рода эмоциональным якорем.

Инжир

Если вы появились на свет с 14 по 23 июня и с 12 по 21 декабря, тогда будьте готовы к тому, что 2021 будет беспокойным и богатым на события. Не потерять голову и пережить все трудности поможет поддержка близких и крепкие корни.

Дуб

Это дерево покровительствует рожденным в день весеннего равноденствия – 20 марта. Представителей ждет хороший год, особенно удачный с финансовой точки зрения. Ваше стремление к успеху оценят и друзья, и начальство.

Береза

Если вы рождены 22 июня, тогда 2021 год – это время для развития и построения карьеры. Проявите себя, тогда повышение на работе не заставит себя ждать.

Маслина

Рожденным 22 сентября стоит крепче стоять на ногах и не реагировать на провокации. Избегайте стрессов, иначе моральное состояние может подвести вас в самый неподходящий момент.

Бук

Дерево покровительствует рожденным 21 декабря. В 2021 году Букам придется заняться своим здоровьем. В первой половине года представителям придется очень много трудиться, поэтому не исключено, что к лету Буки будут чувствовать себя вымотанными.

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