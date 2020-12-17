Гороскоп друидов на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп друидов на 2021 год для всех знаков зодиака
Фото: pixabay.com
Прогноз от древних кельтов подскажет, чего ждать в будущем

Люди всегда пытались предугадать, чего ждать в будущем. Кто-то делал это, наблюдая за звездами, другие же следили за поведением животных, друиды же изучали деревья. В гороскопе касты жрецов у древних кельтов год поделен на небольшие отрезки времени, каждому из которых соответствует опресненному дереву. 

Яблоня 

Это дерево покровительствует тем, кто был рожден с 22 декабря по 1 января и с 25 июня по 4 июля. Этих людей ждет непростой профессиональном плане год, однако расстраиваться не стоит, потому что удача будет сопутствовать в любви. 

Ель

Тех, кто появился на свет со 2 по 11 января и с 5 по 14 июля, год подготовил глобальное обновление почти во всех сферах жизни. Дерзайте, потому что шансов все изменить будет предоставлено очень много. 

Вяз 

Люди, родившиеся с 12 по 24 января и с 15 по 25 июля, хоть столкнутся с трудностями, но благодаря собственным усилиям смогут их преодолеть. Однако не стоит забывать об отдыхе, иначе сильное переутомление может привести к очень печальным последствиям. 

Кипарис

Кипарисам, рожденным с 25 января по 3 февраля и с 26 июля по 4 августа, нужно быть более стабильными. В противном случае постоянная переменчивость может создать немало трудностей. Держите эмоции под контролем и меньше конфликтуйте, особенно из-за пустяков. 

Тополь

Если вы родились с 4 по 8 февраля и с 5 по 13 августа, то весь 2021 год вас будут преследовать призраки прошлого как в личной жизни, так и в карьере. Используйте это как возможность окончательно разорвать связи с теми людьми, которые ранее мешали вам развиваться. 

Кедр 

Это дерево покровительствует рожденным с 9 по 18 февраля и с 14 по 23 августа. Для представителей кедра год будет удачным и богатым на новые знакомства. Однако постарайтесь быть аккуратнее и доверять лишь тем, кто этого заслуживает. 

Сосна 

Рожденным с 19 по 28 февраля и с 24 августа по 2 сентября друиды советуют заняться накоплением капитала и улучшением своего финансового положения. Однако будьте осторожнее и не ввязывайтесь в сомнительные авантюры. 

Ива

А вот Ивам, рожденным с 1 по 10 марта и с 3 по 12 сентября, следует сосредоточиться на семье, иначе не избежать серьезных конфликтов. Для того, чтобы год прошел удачно, представителям придется научиться договариваться. 

Липа

Если вы родились с 11 по 20 марта и с 13 по 23 сентября, то этот год будет для вас особенно удачным. Не исключено, что вы сможете реализовать давно задуманные планы, найти себя в чем-то новом. Но не теряйте голову от неожиданно свалившегося на вашу голову успеха, иначе можно испортить отношения даже с самыми близкими. 

Лесной орех 

Рожденным с 22 по 31 марта и с 24 сентября по 3 октября друиды обещают удачу в делах сердечных. Орех будет пользоваться успехом у представителей противоположного пола, но выбирать следует с умом. 

Рябина 

Для рожденных с 1 по 10 апреля и с 4 по 13 октября наступает важное время. Посвятите 2021 год самоанализу и саморазвитию. Однако не погружайтесь слишком глубоко в себя, если не хотите утонуть в бурном жизненном водовороте.  

Клен

Если вы были рождены с 11 по 20 апреля и с 14 по 23 октября, тогда впереди вас ждет много интересного. Удача и упорство помогут добиться даже самых смелых целей. 

Грецкий орех 

Рожденным с 21 по 30 апреля и с 24 октября по 2 ноября уже можно начинать готовиться к тому, что в 2021 году многое изменится, особенно в личной жизни. Но важно понимать, что это может создать определенные трудности в работе. 

Жасмин 

Рожденным с 1 по 14 мая и с 3 по 11 ноября друиды обещают несказанную удачу всем, но в особенности в финансах. Не исключено, что Жасмины найдут новый способ заработка. 

Каштан

В отличие от Жасмина, Каштанам, рожденным  с 15 по 24 мая и с 12 по 21 ноября, придется научиться экономить. Используйте это как возможность отказаться от вредных привычек и чрезмерных трат. 

Ясень 

Дерево покровительствует рожденным с 25 июля по 3 июня и с 22 ноября по 1 декабря. Друиды обещают, что год пройдет спокойно и без трудностей. Справиться с небольшими проблемами поможет поддержка родных и близких. 

Граб 

Рожденных с 4 по 13 июня и со 2 по 11 декабря впереди ждут новые знакомства. Вполне вероятно, что вы встретите родственную душу, которая станет для вас своего рода эмоциональным якорем. 

Инжир 

Если вы появились на свет с 14 по 23 июня и с 12 по 21 декабря, тогда будьте готовы к тому, что 2021 будет беспокойным и богатым на события. Не потерять голову и пережить все трудности поможет поддержка близких и крепкие корни.

Дуб

Это дерево покровительствует рожденным в день весеннего равноденствия – 20 марта. Представителей ждет хороший год, особенно удачный с финансовой точки зрения. Ваше стремление к успеху оценят и друзья, и начальство.

Береза 

Если вы рождены 22 июня, тогда 2021 год – это время для развития и построения карьеры. Проявите себя, тогда повышение на работе не заставит себя ждать. 

Маслина 

Рожденным 22 сентября стоит крепче стоять на ногах и не реагировать на провокации. Избегайте стрессов, иначе моральное состояние может подвести вас в самый неподходящий момент. 

Бук 

Дерево покровительствует рожденным 21 декабря. В 2021 году Букам придется заняться своим здоровьем. В первой половине года представителям придется очень много трудиться, поэтому не исключено, что к лету Буки будут чувствовать себя вымотанными. 

Ранее "Утро.ру" публиковало астрологический прогноз на год.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Отчитаться до 1 февраля: Путин дал поручение по индексации пенсий работающим россиянам

Президент ждет конкретных предложений от кабинета министров

Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан

Политик Незалежной похвастался вооружением своей страны, но вызвал лишь смех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей