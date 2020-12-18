Астрологический прогноз подготовит к новому дню и поможет избежать неприятностей

В эту субботу подписание договоров, работу с документами и поездки лучше отложить. Вечером не исключены приятные знакомства и романтические свидания. Хорошо бы уделить внимание и оказать поддержку близким, особенно самым впечатлительным и ранимым.

Овен

Если Овны 19 декабря будут терпеливы и не легкомысленны, то избегут многих неприятностей не только в работе, но и в личной жизни. Вы сможете воплотить ранее задуманное. И, не упуская из виду ни одной мелочи, добьетесь успеха. Посвятите время семье и родственникам.

Телец

У Тельцов в этот день вероятность начать плодотворное сотрудничество и получить повышение. Не конфликтуйте с коллегами и не давайте невыполнимых обещаний. Принятие важных решений лучше отложить. Посетите вечеринку – там не исключено приятное знакомство. В поездку следует отправиться в другое время.

Близнецы

Проделанная работа сильно утомит Близнецов 19.12. Однако добиться желаемых результатов удастся. Будет нелегко, однако возникшие трудности и проблемы не помешают достичь успеха, стоит только проявить настойчивость.

Рак

Даже небольшие дела потребуют 19.12.2020 от Раков полной самоотдачи и немалых усилий. При этом все проблемы разрешатся, ответы на долго мучившие вопросы вы найдете. Старайтесь не переживать из-за каждой неприятности и дайте себе отдохнуть, чтобы не подорвать здоровье.

Лев

Заботы лавиной накроют в этот день Львов. Дел окажется масса – переговоры, решение вопросов, связанных с работой, бизнесом, имуществом и деньгами. С привычными занятиями вы справитесь быстро, особенно если будете действовать самостоятельно.

Дева

Обязанностей у Дев будет немало. Часть из них лучше отложить. Определитесь с приоритетами и четко распланируйте свою работу. Ближе к вечеру вы можете получить приятное известие от неожиданно нагрянувших гостей. Поберегите силы.

Весы

Скоропалительные решения Весов 19 декабря окажутся неправильными, вы о них пожалеете. Достигать целей придется, преодолевая больше трудностей, чем обычно. С огромным количеством дел вы сможете справиться благодаря помощи близких. Избегайте ссор и недоразумений.

Скорпион

Выйти из запутанной ситуации в этот день Скорпионам помогут советы. На время откажитесь от экспериментов и используйте привычные способы. Рисковать можно, но крайне осторожно. Тщательно продумывайте финансовые вопросы. Будьте предельно расчетливы, не поддавайтесь эмоциям, тогда ошибок не допустите и важные задачи решите.

Стрелец

Непростые дела будут по плечу Стрельцам в субботу. Решить сложные и важные проблемы удастся благодаря неожиданным совпадениям. Не тратьте много денег, чтобы не оказаться на мели. Действуйте самостоятельно, проявите находчивость. Чтобы не попасть в сложное положение, будьте осторожны и внимательны.

Козерог

С трудными задачами Козероги 19.12.2020 справятся. Можно браться за новые дела, даже самые запутанные и непростые. Вы можете получить деньги, но сумма будет меньше той, что ожидалась, поэтому умерьте аппетиты – воздержитесь от некоторых развлечений и приобретений.

Водолей

Хорошо развитая интуиция и умение быть там, где нужно, и тогда, когда следует, обеспечит Водолеям успех в этот день. Проблем в работе не ожидается. Финансовые поступления окажутся небольшими, но придутся ко двору. Экономить на себе не стоит – обновите гардероб. Есть вероятность расслабиться и прекрасно отдохнуть.

Рыбы

Выполняя и свои, и чужие задачи в этот день, Рыбы будут торопиться и могут наделать ошибок. Постарайтесь этого избежать – выстройте план действий и следуйте ему. Также придется преодолевать некоторые трудности, на что уйдет много сил. Успокоиться и восстановиться поможет вечерняя прогулка.

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