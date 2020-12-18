Гороскоп на 19 декабря 2020 года

Гороскоп на 19 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз подготовит к новому дню и поможет избежать неприятностей

В эту субботу подписание договоров, работу с документами и поездки лучше отложить. Вечером не исключены приятные знакомства и романтические свидания. Хорошо бы уделить внимание и оказать поддержку близким, особенно самым впечатлительным и ранимым.

Овен 

Если Овны 19 декабря будут терпеливы и не легкомысленны, то избегут многих неприятностей не только в работе, но и в личной жизни. Вы сможете воплотить ранее задуманное. И, не упуская из виду ни одной мелочи, добьетесь успеха. Посвятите время семье и родственникам.

Телец 

У Тельцов в этот день вероятность начать плодотворное сотрудничество и получить повышение. Не конфликтуйте с коллегами и не давайте невыполнимых обещаний. Принятие важных решений лучше отложить. Посетите вечеринку – там не исключено приятное знакомство. В поездку следует отправиться в другое время.

Близнецы 

Проделанная работа сильно утомит Близнецов 19.12. Однако добиться желаемых результатов удастся. Будет нелегко, однако возникшие трудности и проблемы не помешают достичь успеха, стоит только проявить настойчивость.

Рак 

Даже небольшие дела потребуют 19.12.2020 от Раков полной самоотдачи и немалых усилий. При этом все проблемы разрешатся, ответы на долго мучившие вопросы вы найдете. Старайтесь не переживать из-за каждой неприятности и дайте себе отдохнуть, чтобы не подорвать здоровье.

Лев 

Заботы лавиной накроют в этот день Львов. Дел окажется масса – переговоры, решение вопросов, связанных с работой, бизнесом, имуществом и деньгами. С привычными занятиями вы справитесь быстро, особенно если будете действовать самостоятельно.

Дева

Обязанностей у Дев будет немало. Часть из них лучше отложить. Определитесь с приоритетами и четко распланируйте свою работу. Ближе к вечеру вы можете получить приятное известие от неожиданно нагрянувших гостей. Поберегите силы.

Весы

Скоропалительные решения Весов 19 декабря окажутся неправильными, вы о них пожалеете. Достигать целей придется, преодолевая больше трудностей, чем обычно. С огромным количеством дел вы сможете справиться благодаря помощи близких. Избегайте ссор и недоразумений.

Скорпион

Выйти из запутанной ситуации в этот день Скорпионам помогут советы. На время откажитесь от экспериментов и используйте привычные способы. Рисковать можно, но крайне осторожно. Тщательно продумывайте финансовые вопросы. Будьте предельно расчетливы, не поддавайтесь эмоциям, тогда ошибок не допустите и важные задачи решите.

Стрелец 

Непростые дела будут по плечу Стрельцам в субботу. Решить сложные и важные проблемы удастся благодаря неожиданным совпадениям. Не тратьте много денег, чтобы не оказаться на мели. Действуйте самостоятельно, проявите находчивость. Чтобы не попасть в сложное положение, будьте осторожны и внимательны.

Козерог 

С трудными задачами Козероги 19.12.2020 справятся. Можно браться за новые дела, даже самые запутанные и непростые. Вы можете получить деньги, но сумма будет меньше той, что ожидалась, поэтому умерьте аппетиты – воздержитесь от некоторых развлечений и приобретений.

Водолей 

Хорошо развитая интуиция и умение быть там, где нужно, и тогда, когда следует, обеспечит Водолеям успех в этот день. Проблем в работе не ожидается. Финансовые поступления окажутся небольшими, но придутся ко двору. Экономить на себе не стоит – обновите гардероб. Есть вероятность расслабиться и прекрасно отдохнуть.

Рыбы

Выполняя и свои, и чужие задачи в этот день, Рыбы будут торопиться и могут наделать ошибок. Постарайтесь этого избежать – выстройте план действий и следуйте ему. Также придется преодолевать некоторые трудности, на что уйдет много сил. Успокоиться и восстановиться поможет вечерняя прогулка.

Ранее гороскоп на неделю – с 14 по 20 декабря – подсказал, что нужно делать каждому из знаков зодиака перед Новым годом 2021.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Турки расшифровали послание Путина Эрдогану

В Анкаре считают, что действия лидера Республики предсказуемы для Москвы

Лукашенко утратил связь с реальностью – Затулин

Власть и оппозиция в республике не заинтересованы в диалоге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей