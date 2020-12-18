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У православных 19 декабря – день Николая Чудотворца. Он был глубоко верующим с детства, в молодости стал проповедником, всю жизнь помогал обездоленным, а также странникам, из-за чего его считали помощником и защитником тех, кто в пути.
Народные приметы 19 декабря
Традиции и обычаи 19 декабря
На Руси эту дату еще называли днем Николая Зимнего. В этот праздник щедро одаривали детей игрушками и вкусными угощениями. Малышам из бедных семей и тем, кто жил без родителей, кроме продуктов давали одежду, обувь, деньги, карандаши, тетрадки и книги.
Кроме того, продолжались сватания. Незамужние девушки в молитвах Николаю Чудотворцу просили о суженых.
Проводились народные гуляния. Молодые лепили снеговиков, устраивали катания на санях и строили снежные крепости.
Что нельзя делать 19 декабря
1. Не рекомендуется грустить и падать духом.
2. Есть мясное тоже не следует.
3. Нежелательно стирать, делать ремонт, убирать в доме, шить, вязать.
4. И топить баню также не стоит.
Что можно делать 19 декабря
1. Веселиться, петь и танцевать.
2. Раздавать деньги нуждающимся.
3. Оставлять на видных местах кошельки, а в шкафах – листы с надписью "Нечего надеть": по поверью, святой Николай поможет улучшить материальное состояние.
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