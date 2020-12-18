В Новом году многие обретут свое счастье

Новый, 2021 год – отличное время для того, чтобы выстроить любовные отношения, а также задуматься о создании семьи. Тем более, его символ – Белый Металлический Бык – ценит такие черты, как верность и заботу.

Овен

Для Овнов наступает период для пересмотра личных ценностей. О завоеваниях и спонтанных подвигах на любовном фронте придется на время забыть. Представителям этого знака зодиака придется научиться сдерживать свои чувства, чтобы не пугать окружающих своей импульсивностью.

Телец

В Новом году Тельцы будут пользоваться большой популярностью у представителей противоположного пола. Те, кто находятся в поисках второй половинки, обязательно найдут свое счастье. Если отношения уже есть – не стоит спешить с судьбоносными решениями.

Близнецы

Год Быка – подходящее время для построения серьезных отношений и вступления в брак. Близнецы встретят много новых людей, также у них появится несколько поклонников. Однако нужно быть чуть менее требовательными и не загонять под свои рамки окружающих.

Рак

2021 год готовит для Раков большое количество неожиданных встреч и приятных знакомств. Если кто-то из представителей этого знака зодиака ищет свою любовь, то необходимо помнить – счастье находится поблизости. Вполне вероятно, что ваша будущая вторая половинка входит в круг близких знакомых.

Лев

Многие Львы остепенятся и захотят создать счастливую семью. Возможно, избранником или избранницей станет человек из другой страны, поскольку звезды указывают на переплетение двух культур. Люди, уже вступившие в брак, посмотрят на семейную жизнь под другим углом, освежат отношения.

Дева

Первая половина года отлично подходит для новых отношений или вступления в брак. Затем знакомства будут принимать дружеский характер. Звезды советуют Девам настроить себя на то, чтобы впустить в свою жизнь яркие ощущения и любовь.

Весы

В 2021 году Весы станут менее требовательными к своим партнерам. Мелкие недостатки уйдут на второй план, уступив дорогу достоинствам. Есть вероятность, что семьи, находящиеся на грани распада, удастся спасти благодаря мудрости Весов.

Скорпион

Одинокие Скорпионы скорее всего познают счастье любить и быть любимыми. Год пройдет под эгидой таких ценностей, как доверие и взаимопонимание. Лучшим периодом для вступления в брак является вторая декада 2021 года.

Стрелец

Стрельцам пора остепениться и задуматься о серьезных отношениях. Звезды говорят о том, что сложившийся союз станет прочным и счастливым. Переосмыслив некоторые моменты, многие представители этого знака зодиака поймут, что пришло время отказаться от интрижек ради создания семьи.

Козерог

2021 год готовит для Козерогов многочисленные победы на любовном фронте. Велика вероятность встретить вторую половинку, а также завести новых друзей. Важно перестать сковывать себя стереотипами и открыться новым ощущениям.

Водолей

Водолеям следует переосмыслить свое отношение к семейному союзу. Нужно научиться жить не только для себя, но и для своего партнера. Тогда в дом вернется недостающая гармония. Также звезды обещают, что Водолеи наконец-то почувствуют уверенность в избраннике.

Рыбы

Рыбы столкнутся с большим количеством приятных перемен. Возможны новые знакомства, одно из которых перерастет в любовные отношения. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака расслабиться и насладиться полнотой чувств.

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