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Предстоящий год полон неожиданных поворотов в судьбе. Используйте время с умом, чтобы заложить основу для дальнейшего успеха в жизни.
Овен
В Новом году по руне Эваз вас ждут удачные события в будущем с налаживаением новых связей и знакомств. Не исключено, что вы обретете потенциал для ошеломляющего успеха в работе.
Телец
Начало года будет ознаменовано прекрасными перспективами в творческой деятельности. В самый разгар 2021-го наступит пора для реализации своего лучшего потенциала. А к окончанию года постарайтесь закрепить полученный результат для дальнейшего процветания (Тейваз).
Близнецы
Вас ожидают приятные неожиданности – стоит учитывать, что события с высокой долей вероятности станут благоприятными. Отличный год для того, чтобы попытаться реализовать смелые надежды (руна Соуло).
Рак
Крайне маловероятно наступление перемен. Однако стоит продолжить намеченный ранее курс – речь идет о времени побед, для которых необходимы решительные действия (Тейваз).
Лев
Первые месяцы – отличная пора для поиска и союза с новыми партнерами. Однако постарайтесь контролировать свои эмоции во избежание оплошностей. Избегайте конфликтов, ищите выход из трудной ситуации в дипломатии (Лагуз).
Дева
Постарайтесь восстановить былые отношения с семьей. Не забывайте при этом о своем потенциале для достижения намеченных целей. Совершайте покупки, стараясь принимать в финансовых вопросах взвешанные решения (Феху).
Весы
Стоит на время забыть об операциях с недвижимостью. Постарайтесь провести больше времени с семьей. Развивайте то, чего уже достигли. Помните, что излишний риск и самонадеянность не принесут пользы (Тейваз).
Скорпион
Постарайтесь показать себя с лучшей стороны, и успех будет неминуем. Беритесь за новые дела, не пугайтесь перемен. Открывайте новые горизонты (Райдо).
Стрелец
Не исключены радикальные перемены в жизни. Не упустите свой шанс. Пользуйтесь имеющимся потенциалом с умом, и ваши дела пойдут в гору (Лагуз).
Козерог
Не стоит отказываться от путешествий в угоду карьере. Займитесь самообразованием, заведите полезные знакомства. Ищите полезных для себя союзников. Смена обстановки пойдет вам на пользу (Эваз).
Водолей
Постарайтесь проявить максимум из заложенных в вас творческих способностях. Соблюдайте дополнительную бдительность – не исключены неожиданные факторы, которые могут повлиять на личные отношения с окружающими не лучшим образом (Хагалаз).
Рыбы
В начале предстоящего года вам гарантирован рост личного
благосостояния. Не исключено, что какие-то планы придется пересмотреть.
Обратите внимание на людей, которые могут открыть вам новые перспективы
(Перто).
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