Рунический гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Рунический гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Знаки расскажут вам о том, чего ждать от предстоящей поры

Предстоящий год полон неожиданных поворотов в судьбе. Используйте время с умом, чтобы заложить основу для дальнейшего успеха в жизни.

Овен

В Новом году по руне Эваз вас ждут удачные события в будущем с налаживаением новых связей и знакомств. Не исключено, что вы обретете потенциал для ошеломляющего успеха в работе.

Телец

Начало года будет ознаменовано прекрасными перспективами в творческой деятельности. В самый разгар 2021-го наступит пора для реализации своего лучшего потенциала. А к окончанию года постарайтесь закрепить полученный результат для дальнейшего процветания (Тейваз).

Близнецы

Вас ожидают приятные неожиданности – стоит учитывать, что события с высокой долей вероятности станут благоприятными. Отличный год для того, чтобы попытаться реализовать смелые надежды (руна Соуло).

Рак

Крайне маловероятно наступление перемен. Однако стоит продолжить намеченный ранее курс – речь идет о времени побед, для которых необходимы решительные действия (Тейваз).

Лев

Первые месяцы – отличная пора для поиска и союза с новыми партнерами. Однако постарайтесь контролировать свои эмоции во избежание оплошностей. Избегайте конфликтов, ищите выход из трудной ситуации в дипломатии (Лагуз).

Дева

Постарайтесь восстановить былые отношения с семьей. Не забывайте при этом о своем потенциале для достижения намеченных целей. Совершайте покупки, стараясь принимать в финансовых вопросах взвешанные решения (Феху).

Весы

Стоит на время забыть об операциях с недвижимостью. Постарайтесь провести больше времени с семьей. Развивайте то, чего уже достигли. Помните, что излишний риск и самонадеянность не принесут пользы (Тейваз).

Скорпион

Постарайтесь показать себя с лучшей стороны, и успех будет неминуем. Беритесь за новые дела, не пугайтесь перемен. Открывайте новые горизонты (Райдо).

Стрелец

Не исключены радикальные перемены в жизни. Не упустите свой шанс. Пользуйтесь имеющимся потенциалом с умом, и ваши дела пойдут в гору (Лагуз).

Козерог

Не стоит отказываться от путешествий в угоду карьере. Займитесь самообразованием, заведите полезные знакомства. Ищите полезных для себя союзников. Смена обстановки пойдет вам на пользу (Эваз).

Водолей

Постарайтесь проявить максимум из заложенных в вас творческих способностях. Соблюдайте дополнительную бдительность – не исключены неожиданные факторы, которые могут повлиять на личные отношения с окружающими не лучшим образом (Хагалаз).

Рыбы

В начале предстоящего года вам гарантирован рост личного благосостояния. Не исключено, что какие-то планы придется пересмотреть. Обратите внимание на людей, которые могут открыть вам новые перспективы (Перто).

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что нельзя дарить на Новый год. 

Егор МАЛКОВ

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