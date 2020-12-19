Народ поклонялся сразу двум святым в этот праздник

В этот день чтили память Нила Столобенского. По преданию, он родился в конце XV столетия, подробностей о нем сохранилось крайне мало. Долгое время, после обретения веры, он вел отшельнический образ жизни. Крестьяне, прознав о нем и его священной силе, стали ходить к нему за посвящением и советом. Остаток жизни он провел в пещере, ведя аскетичный образ жизни.

В народе 20 декабря также получило название Абросимов день в честь святого Амвросия Медиоланского.

Основным занятием для наших предков в этот день были подготовки к грядущим праздникам. Женщины должны были наводить домашний порядок, а мужчины подготавливали мясо к столу – коптили, солили.

Приметы в Абросимов день

Если в этот день светит сильно солнце – жди сильных заморозков.

Мокрый снег, выпавший 20 декабря – к дождливому лету. Сухой – к засушливому.

По погоде в этот день делают прогноз на весь январь. Каким будет Абросимов день, таким станет и первый месяц нового года.

С утра ударил мороз, то весна будет дождливой, а лето засушливым.

Что нельзя делать 20 декабря 2020 года

С этого дня запрещались любые гуляния до самого Рождества. Нельзя было устраивать застолья, собираться с людьми большой толпой и веселиться.

Не разрешалось мыть голову, а также расчесывать волосы. Запрет касался только девушек. В противном случае у них будут путаться все мысли, из-за чего боялись, что можно допустить серьезную ошибку.

Что можно делать 20 декабря 2020 года

Девушкам не давали заниматься работой по дому. Считалось, что этот день они должны посвящать себе. Женщинам разрешалось готовить только по собственной прихоти.

Также они должны были надевать самое красивое платье и весь день молиться святому Амвросию, чтобы притянуть себе жениха.

Мужчинам было положено заниматься заготовками – коптить или солить сало, рыбу, резать скот, чтобы запастить мясом на праздники.