Уникальное событие произойдет в понедельник

21 декабря россияне смогут увидеть уникальное астрономическое явление – соединение Сатурна и Юпитера. По некоторым данным, в последний раз подобное наблюдали почти 800 лет назад.

Явление получило название "двойная звезда". Наиболее заметным оно будет с 16:20 до 18:20 по московскому времени, передает "Пятый канал".

По словам экспертов, соединение планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако для этого должна установиться безоблачная погода.

В следующий раз явление повторится нескоро – в 2080-м году.

Чего ожидать от воссоединения Сатурна и Юпитера

Сатурн и Юпитер – две абсолютно разные по характеристикам планеты. По словам астрологов, первая является символом удачи и хороших перспектив, в то время как вторая – различных ограничений и возвращения к старым проблемам.

Таким образом, слияние данных характеристик приведет к возникновению внутренних конфликтов. С одной стороны, появится желание менять мир вокруг себя, совершать вдохновляющие поступки. Но, с другой стороны, этому будут препятствовать страхи, сомнения, а также неуверенность в собственных возможностях.

Вполне вероятно, что дадут о себе знать старые проблемы. Однако не стоит опускать руки – явление "двойной звезды" во многих людях укрепит такие качества, как трудолюбие и усердность. Поэтому рано или поздно все сложности удастся преодолеть.

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