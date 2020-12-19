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21 декабря россияне смогут увидеть уникальное астрономическое явление – соединение Сатурна и Юпитера. По некоторым данным, в последний раз подобное наблюдали почти 800 лет назад.
Явление получило название "двойная звезда". Наиболее заметным оно будет с 16:20 до 18:20 по московскому времени, передает "Пятый канал".
По словам экспертов, соединение планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако для этого должна установиться безоблачная погода.
В следующий раз явление повторится нескоро – в 2080-м году.
Чего ожидать от воссоединения Сатурна и Юпитера
Сатурн и Юпитер – две абсолютно разные по характеристикам планеты. По словам астрологов, первая является символом удачи и хороших перспектив, в то время как вторая – различных ограничений и возвращения к старым проблемам.
Таким образом, слияние данных характеристик приведет к возникновению внутренних конфликтов. С одной стороны, появится желание менять мир вокруг себя, совершать вдохновляющие поступки. Но, с другой стороны, этому будут препятствовать страхи, сомнения, а также неуверенность в собственных возможностях.
Вполне вероятно, что дадут о себе знать старые проблемы. Однако не стоит опускать руки – явление "двойной звезды" во многих людях укрепит такие качества, как трудолюбие и усердность. Поэтому рано или поздно все сложности удастся преодолеть.
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Об этом сообщает Минобороны России
Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение