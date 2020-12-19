Соединение Сатурна и Юпитера 21 декабря: чем опасно редкое астрономическое явление

Соединение Сатурна и Юпитера 21 декабря: чем опасно редкое астрономическое явление
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уникальное событие произойдет в понедельник

21 декабря россияне смогут увидеть уникальное астрономическое явление – соединение Сатурна и Юпитера. По некоторым данным, в последний раз подобное наблюдали почти 800 лет назад.

Явление получило название "двойная звезда". Наиболее заметным оно будет с 16:20 до 18:20 по московскому времени, передает "Пятый канал".

По словам экспертов, соединение планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако для этого должна установиться безоблачная погода.

В следующий раз явление повторится нескоро – в 2080-м году.

Чего ожидать от воссоединения Сатурна и Юпитера

Сатурн и Юпитер – две абсолютно разные по характеристикам планеты. По словам астрологов, первая является символом удачи и хороших перспектив, в то время как вторая – различных ограничений и возвращения к старым проблемам.

Таким образом, слияние данных характеристик приведет к возникновению внутренних конфликтов. С одной стороны, появится желание менять мир вокруг себя, совершать вдохновляющие поступки. Но, с другой стороны, этому будут препятствовать страхи, сомнения, а также неуверенность в собственных возможностях.

Вполне вероятно, что дадут о себе знать старые проблемы. Однако не стоит опускать руки – явление "двойной звезды" во многих людях укрепит такие качества, как трудолюбие и усердность. Поэтому рано или поздно все сложности удастся преодолеть. 

Ранее было озвучено предсказание Ванги на 22 декабря 2020 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Минобороны России

Все в шоке: Пентагон отказался сотрудничать с Байденом

Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей