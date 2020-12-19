Звезды подскажут, как лучше распланировать свой день

День обещает быть плодотворным и интересным. Он отлично подходит для того, чтобы наладить контакт с окружающими. Появится возможность найти новых союзников, что положительно повлияет на дела и проекты. Многим удастся найти выход из тупиковой ситуации.

Овен

Овнам не следует торопиться, так как велика вероятность того, что вы примете неверные решения и допустите ошибки. Лучше уделить важным вопросам больше времени. И помните – иногда нужно просто расслабиться и позволить событиям развиваться своим чередом.

Телец

20 декабря – благоприятный день для Тельцов. Появится возможность заняться чем-то новым и интересным. Дела будут даваться легко, что, несомненно, не может не радовать. Вы заручитесь поддержкой близких и достигнете поставленных целей.

Близнецы

Близнецам следует подумать об отдыхе. Не стоит в этот день загружать себя работой. Лучше провести время в окружении близких или друзей. Вероятны денежные поступления, а также приятные предложения, которые точно не оставят вас равнодушными.

Рак

Первую половину дня Ракам желательно посвятить решению рабочих вопросов. Вам удастся найти общий язык с начальством и коллегами. Во второй половине дня можно позволить себе отдых. Пришло время отвлечься и восстановить силы.

Лев

Сегодня Львам важно держать себя в руках. Умение сохранять спокойствие в любых ситуациях сослужит вам хорошую службу. Необходимо отказаться от выяснения отношений, даже если вас провоцируют. В этом случае остаток дня сложится в вашу пользу.

Дева

20.12.20 Девам нужно быть особенно внимательными к тому, что происходит вокруг. Сделав правильные выводы, вы избавите себя от многих сложностей. И не пренебрегайте советами – они могут нести в себе полезную информацию.

Весы

Несмотря на завал в делах, Весы не потеряют своего оптимизма. Это качество поможет с легкостью реализовать многие планы. Отношения с окружающими будут складываться хорошо. Возможны приятные встречи и новые знакомства.

Скорпион

День отлично подходит для того, чтобы заняться полезными делами. Направив ваши энтузиазм и настойчивость в нужное русло, получится добиться больших успехов. Велика вероятность того, что в вашей жизни произойдут какие-то грандиозные перемены. Главное – не бойтесь новых эмоций и ощущений.

Стрелец

Стрельцов ждет крайне насыщенный день. Вы столкнетесь с большим количеством дел. К сожалению, придется пожертвовать отдыхом, иначе есть риск не успеть решить важные задачи. Ближе к вечеру влияние позитивных тенденций усилится. Ваше настроение поднимется благодаря каким-то приятным новостям.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит браться сразу за все дела. Расставьте приоритеты – это поможет сохранить силы, а также добиться успеха. После обеда появится возможность расслабиться. Проведите время с семьей или друзьями – они соскучились по вашему обществу.

Водолей

20 декабря Водолеям важно взять инициативу в свои руки. Не нужно ждать, что кто-то будет решать проблемы за вас. В этот день вы с легкостью найдете общий язык с окружающими. Не забывайте про отдых – вечер в компании друзей пойдет вам на пользу.

Рыбы

Рыбам необходимо проявить настойчивость, чтобы добиться успеха в делах. Интуиция будет на вашей стороне, что значительно упростит вам жизнь. Если вы планировали приобрести что-то полезное – не затягивайте. Сегодня отличный день для удачных покупок.

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