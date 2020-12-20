Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Через считанные дни 2020-й, принесший столько неприятностей, наконец, уйдет. А что готовит нам первый месяц 2021 года? Астролог Яна Ваганова составила подробный гороскоп на январь для всех знаков зодиака специально для "Утро.ру".

Астрологический прогноз на январь 2021 года

1 января

Очень благоприятный день, обязательно именно 1 числа наденьте новую вещь, которую вы никогда не надевали, это заложит на весь год много подарков, обновок и денежный поток. Так же в этот день, в новый блокнот напишите ваши цели и планы на целый год. День действительно очень мощный с самым благоприятным созвездием, не пропустите его, чтобы посеять удачу на целый год!

2 января

День пустой для любых начинаний, даже самые не значительные дела, не стоит начинать. Есть вероятность отравлений, день очень неблагоприятный.

3 января

День благоприятный для любых дел, особенно для любого отдыха, расслабления ума и тела (массажи, йога, медитации, природа. Это даст заряд на целую неделю. Если вы решите провести этот день дома, обязательно примите ванную с морской солью, а вечером зажгите новую свечу и подумайте, что вас волнует на данный момент (могут прийти ответы на разные ситуации из вашей жизни).

4 января

День нейтральный. Акцент будет на взаимоотношениях между партнерами. Если вы давно хотели с кем-то поговорить, что-то выяснить, день для беседы подходящий.

5 января

День благоприятный. Подойдёт для любых продаж, прибыль будет большая, можно заключать сделки. Хорошо также заняться творчеством – это принесет хороший результат.

6 января

День благоприятный. Очень хороший день для глобальных планов, сделок, проектов, продаж. Можно делать/придумывать креативные, оригинальные дизайны, воплощать новые идеи, особенно творческие.

7 января

День пустой для начинаний, любые сделки, проекты, начатые в этот день будут долгие и безрезультатные.

8 января

День решительных действий. Если вы давно не решались на что-то, время настало. День принесет результат, если будете усердны. 8 января велика вероятность справиться с большим объемом работы – осуществить за 1 день дела, которые обычно растягиваются на неделю.

9 января

День двойственный. С одной стороны, все хорошо, но могут возникать внезапные смены настроения, страхи, неустойчивое психическое состояние. Лучше не принимать важных решений, возьмите паузу на обдумывание и примите решение чуть позже.

10 января

День нейтральный. По-прежнему могут быть психические колебания, страхи. Важных решений не принимать, но, если вам кто-то из старших по возрасту людей даст совет, возьмите его на заметку и подумайте над этим. Сделок лучше не заключать, это может быть импульсивным решением и затяжным проектом.

11 января

Очень неблагоприятный день. Любое начинание не принесет плодов, обернется убытками. В этот день могут быть выяснения отношений, но лучше перенести разговор. Также в течение дня могут быть сильные перепады настроения.

12 января

Новолуние. Ничего не планируем, так как ум еще нестабильный и находится под импульсивными действиями, которые не дадут четкого результата. В этот день хорошо все обдумать, успокоиться, принять расслабляющую ванну.

13 января

День благоприятный. Хорошо продолжить все незаконченные разговоры или начать переговоры. Все, что будет начато в этот день, даст не быстрый результат, но стабильный и очень выигрышный. Если дело касается денежной сделки, то прибыль будет выше, чем ожидали.

14 января

Благоприятный день. Все, что связано с обучением даст сильный результат, хорошо усвоится и запомнится весь материал. Хорошо в этот день проводить собрания, презентации, лекции, и т.д. Информация в этот день зайдет для всех!

15 января

Очень много энергии, планов. Но сильно не увлекайтесь, возможно перенапряжение на работе.

16 января

День не благоприятный. Не делайте начинаний, особенно в сфере здоровья, лечения: все, что начнете делать, затянется на долгий срок и не даст хорошего результата.

17 января

День двойственный. Могут обмануть, либо подставить. Лучше не заключать сделок, так как ожидания и реальность, будут сильно отличаться.

18 января

Нейтральный день. Важно не нарушать закон, большая вероятность понести наказание.

19 января

Откроется творческий порыв, много желаний возникнет, накроют приятные воспоминания.

20 января

Все, что давно не продавалось, давно хотели сделать, т.е. любое дело, где хотите быстрый результат, сделайте или начните именно сегодня. Результаты будут быстрые.

21 января

Очень эмоциональный, конфликтный день, может быть много агрессии. Не ссорьтесь с окружающими, т.к. последствия растянутся на долго.

22 января

День благоприятен для окончания чего-либо. Все от чего вы хотите избавиться, можно сделать сегодня, будет быстрое отрезание старого и не нужного. Отношения не стоит заканчивать в этот день, т.к. будет конфликт.

23 января

День благоприятный для духовных практик, медитаций. Для всего остального не подходит – любое дело закончится, не успев начаться.

24 января

Большая вероятность конфликтов с начальством, представителями закона. Не вступайте с этими людьми в конфликт, очень накаленная ситуация на работе и в правительстве (мире).

25 января

День благоприятный, но не для сделок, начинаний. Сегодня важно посмотреть на обстановку в мире, у конкурентов, все обдумать и взвесить.

26 января

Все будет даваться с большим трудом, особых результатов не принесет.

27 января

День хороший, но не для начинаний, результат будет пустой. А вот планировать, очень хорошо, только записывайте, идей будет много.

28 января

Полнолуние в самой удачливой звезде, в этот день можно надеть любую новую вещь, что заложит прибыль, подарки и т.д. на следующий месяц.

29 января

Повышенный риск отравиться едой, алкоголем, лекарством.

30 января

День благоприятный, особенно для публичных выступлений, любого ораторства.

31 января

День неблагоприятный. Хорошо провести время в кругу друзей или заняться своим хобби, это доставит массу радости.

Гороскоп на весь 2021 год для всех знаков зодиака со всеми подробностями читайте в нашем материале.