Чтобы привлечь деньги, нужно быть щедрым: жадным удачи не видать

День зимнего солнцестояния по народным приметам считается подходящим для задела на будущее. Наши предки верили, что 21 декабря, если следовать правилам, можно привлечь удачу и богатство на целый год.



Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния

Согласно суевериям, 21 декабря не стоит устраивать шумные гулянки, пить алкоголь и переедать. Однако и в одиночестве оставаться – плохая примета. Лучше всего уделить время домашним и провести день у семейного очага.

Чтобы привлечь богатство в 2021 году, не стоит жадничать и отказывать в помощи. Щедрость будет вознаграждена – следующий год станет удачным.

Ко Дню зимнего солнцестояния нужно прибраться в доме. Кроме того, это подходящее время, чтобы избавиться от хлама. Отнесите на помойку старые и сломанные вещи. С людьми, которые приносят в вашу жизнь один негатив, тоже самое время расстаться, гласят народные приметы.

Что нужно делать 21 декабря

К этому дню стоит расквитаться со всеми долгами. Речь идет как о деньгах, так и о незавершенных делах.

В День Зимнего солнцестояния хорошо подумать о будущем и составить план действий. Решения, принятые 21 декабря, могут стать судьбоносными.

Это хороший период для новых начинаний. Если вы давно о чем-то мечтали, самое время сделать первый шаг. Думаете о смене работы? Освежите резюме. Хотите преобразиться в новом году – подумайте, что нужно для этого сделать. Например, обновить гардероб, составить диету, найти косметолога и т.д.

По приметам, желания, которые загадывают в День зимнего солнцестояния, сбываются.

Также считается, что 21 декабря – хороший день для того, чтобы нарядить елку. При этом украшать лесную красавицу стоит со смыслом. Повесьте на нее игрушки, которые говорят о ваших мечтах и желаниях.

Приметы на День зимнего солнцестояния

В этот день на Руси следили за погодой. Считалось, что так же будет и последующие 10 дней. То есть – пришли морозы, значит, они задержатся, и т.д.

21 декабря можно провести обряд, который привлечет деньги. По приметам, грядущий год будет благополучным, если ночью положить монетку к зеркалу и сказать "Монетка к монетке, желание к желанию, пусть всё сбудется в новом году".

Что готовит нам первый месяц 2021 года, читайте в гороскопе на январь для всех знаков зодиака.