Астрологический прогноз расскажет, какими станут предстоящие семь дней

Близится 2021 год. А это значит, что пришло время подвести символическую черту в своих действиях и поступках. Приведите в порядок отношения с семьей и окружающими, разберитесь в себе.

Овен

Начало недели может стать порой для решительной борьбы против накопившихся проблем. Стоит помнить, что эта ситуация не вечна, и ваши планы сильно не изменятся. Тем не менее, придется искать варианты для выхода из неприятностей.

Телец

Не отказывайтесь от встреч и разговоров с друзьями и коллегами. Используейте максимальную выгоду, если подвернется удобный момент. Не стоит откладывать дела на завтра.

Близнецы

Неделя для духовного восприятия мира. Изучайте, беритесь за новое и открывайте для себя новые горизонты. Постарайтесь разобраться в своих творческих планах.

Рак

Постарайтесь расширить круг своих контактов – располагайте к себе собеседников и партнеров, помощь которых может вам понадобиться в скором будущем. Не скупитесь на подарки для детей, а выходные проведите с семьей.

Лев

Сохраняйте свою независимость, не идите ни у кого на поводу. Подберите определенную аргументацию в отстаивании своих суждений. Не исключено, что предстоящая неделя станет испытанием отношений с половинкой на прочность.

Дева

Первую половину недели постарайтесь уделить накопившимся отчетам и документам. Если работа не приносит удовлетворения, возьмитесь за поиски той деятельности, которая принесет вам счастье. Внимательно следите за своим здоровьем.

Весы

Налаживайте необходимые связи, формируйте свой круг общения. Несбыточные мечты могут исполниться. От вас требуется лишь проявлять осторожность в действиях.

Скорпион

Проявите терпение и осмотрительность. Велик риск увязнуть в долгах, которые вам совершенно точно не нужны. Некоторым планам суждено потерпеть крах. Сохраняйте спокойствие и не опускайте рук – удача на вашей стороне.

Стрелец

Не увлекайтесь спиртным в шумных компаниях. Так предстоящая неделя станет довольно неудачным периодом для совместного планирования бизнес-операций.

Козерог

Если есть время попутешествовать, обязательно им воспользуйтесь. В среду совершите запланированные покупки, а выходные проведите в кругу семьи.

Водолей

Пора заняться спортом и уделить время семье. Сходите с детьми на выставку или в кино. Избегайте излишней импульсивности, постарайтесь сохранить идею в голове до окончательного формирования.

Рыбы

Расширяйте свой кругозор, путешествуйте и гуляйте. Постарайтесь подумать о своих реальных целях в жизни – так вы поймете истинное значение привычных для вас явлений.

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