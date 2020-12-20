Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Что день грядущий нам готовит – читайте в предсказании для мужчин и женщин на 21 декабря, понедельник.



Овен

Представители этого знака зодиака 21.12.2020 будут полны энергии. Звезды сулят успехи на работе, в творчестве. Кроме того, возможно, вам повезет в лотерею или вы выгодно что-то купите. Приятные сюрпризы ждут Овнов и в сфере личной жизни.

Телец

Помните, что за черной полосой всегда идет белая. Если сейчас вас одолевают неприятности, не опускайте руки. Звезды говорят, что скоро вы справитесь с трудностями. А пока не отказывайтесь, если кто-то предлагает помощь.

Близнецы

21 декабря представителям этого знака стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. День не очень благоприятный. Вы можете почувствовать упадок сил. Кроме того, вероятны травмы или отравление. Будьте осторожнее. Перенапрягаться умственно или физически в этот день тоже не стоит.

Рак

Вам стоит собрать волю в кулак и быть крайне терпеливыми в этот день. Звезды предрекают возможные ссоры с супругами и отпрысками. Показывать характер не время – постарайтесь быть дипломатом и ваши усилия будут вознаграждены.

Лев

21 декабря для вас – удачный день. Возможно романтическое знакомство. Кроме того, вы, вероятно получите подарок или выиграете в лотерею.

Дева

Девам в понедельник звезды пророчат успехи в делах. Вечером стоит заняться духовными практиками, очистить сознание от дурных мыслей и проанализировать свое эмоциональное состояние.

Весы

Представителям этого знака зодиака так же нужно задуматься о душе. 21 декабря стоит сходить в храм, поразмыслить о собственном духовном развитии. Это поможет вам справиться с жизненными неурядицами.

Скорпион

Пороть горячку в этот день не стоит. Не принимайте поспешных решений и не действуйте, не подумав как следует. Звезды советуют довериться интуиции. 21 декабря – благоприятное время для лечения и отдыха на природе, общения с семьей.

Стрелец

В День зимнего солнцестояния вы можете почувствовать упадок сил. Будьте осторожнее и внимательнее относитесь к здоровью. Возможно, кто-то будет излишне агрессивен по отношению к вам. Постарайтесь не раздувать конфликт. Звезды так же советуют не оставаться в одиночестве 21 декабря и провести вечер с семьей или друзьями.

Козерог

У Козерогов будет поистине звездный час. Все внимание 21 декабря будет направлено на представителей, а особенно – на представительниц этого знака. Дам будут засыпать комплиментами и признаваться в любви, говорят звезды. Мужчин же ждут успехи в делах и исполнение давних планов.

Водолей

В начале рабочей недели вы почувствуете прилив энергии. Козероги будут легко справляться с самыми трудными задачами. Не упустите свой шанс – звезды говорят, что 21 декабря можно привлечь удачу и поправить материальное положение.

Рыбы

Будьте осторожны в финансовых вопросах. Возможны денежные потери. Не делайте необдуманных покупок, не доверяйте незнакомцам – вас могут обмануть. Пожилым людям звезды советуют поберечь здоровье.

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