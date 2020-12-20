Каким знакам зодиака повезет в 2021 году - Глоба

Каким знакам зодиака повезет в 2021 году - Глоба
ALEXEY BYCHKOV/www.globallookpress.com
Предстоящие 12 месяцев станут удачным периодом для ряда счастливчиков

В 2021 году наступит глобальный цикл, который должен пройти под знаком Змееносца. Как считает астролог Павел Глоба, речь идет о непредсказуемой поре, в которую придется отказаться от долгосрочных планов. Однако есть те, кому предстоящий год сулит настоящие богатства.

Как отметил специалист, 2021 год станет удачным для Львов, Рыб и Козерогов. А настоящими "любимчиками" звезд станут Овны и Тельцы – последние могут надеяться на счастливое везение в виде покровительства со стороны влиятельного лица и получения высокой должности на работе.

В целом, отмечает предсказатель, никакой "халявы" от предстоящего нового года остальным не светит. Однако звезды гарантируют награду тому, кто пробивал дорогу к намеченной цели с упорством и выкладывался на максимум в своей профессиональной деятельности.

Глоба также уточнил, что судьба воздержится на этот раз от весьма крутых и непредсказуемых жизненных поворотов, однако 2021-й решил преподнести людям настоящие сюрпризы. Спасти свое положение и сохранить благосостояние могут лишь те, кто умеет и старается приспосабливаться к новым обстоятельствам, а также не опускает рук, несмотря на внешний негативный фон и царящий вокруг пессимизм, передает mk.ru.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозами от Нострадамуса.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Минобороны России

Помпео назвал Россию "врагом" и принял новые меры

Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей