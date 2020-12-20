Предстоящие 12 месяцев станут удачным периодом для ряда счастливчиков

В 2021 году наступит глобальный цикл, который должен пройти под знаком Змееносца. Как считает астролог Павел Глоба, речь идет о непредсказуемой поре, в которую придется отказаться от долгосрочных планов. Однако есть те, кому предстоящий год сулит настоящие богатства.

Как отметил специалист, 2021 год станет удачным для Львов, Рыб и Козерогов. А настоящими "любимчиками" звезд станут Овны и Тельцы – последние могут надеяться на счастливое везение в виде покровительства со стороны влиятельного лица и получения высокой должности на работе.

В целом, отмечает предсказатель, никакой "халявы" от предстоящего нового года остальным не светит. Однако звезды гарантируют награду тому, кто пробивал дорогу к намеченной цели с упорством и выкладывался на максимум в своей профессиональной деятельности.

Глоба также уточнил, что судьба воздержится на этот раз от весьма крутых и непредсказуемых жизненных поворотов, однако 2021-й решил преподнести людям настоящие сюрпризы. Спасти свое положение и сохранить благосостояние могут лишь те, кто умеет и старается приспосабливаться к новым обстоятельствам, а также не опускает рук, несмотря на внешний негативный фон и царящий вокруг пессимизм, передает mk.ru.

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