Звезды укажут, на что следует обратить внимание и от чего надо отказаться

Луна в этот день будет в знаке Овна. Не следует вставать слишком рано. Важными делами лучше заняться до полудня. От покупок стоит воздержаться. Не исключены денежные трудности.

Овен

Не стоит Овнам 22.12.2020 вникать в запутанные истории, сосредоточьтесь на работе. Чтобы не разозлить начальство, держите язык за зубами. Вам удастся преодолеть трудности, решить непростые задачи и найти подход к партнерам.

Телец

Справиться с делами Тельцы в этот день смогут благодаря интуиции, опыту и знаниям. Вы примете верные решения даже в финансовых вопросах. Не отмахивайтесь от возможности поучиться новому. Прежде, чем соглашаться на займы, хорошенько подумайте, стоит ли это делать.

Близнецы

О неприятностях, старых обидах и проблемах Близнецы в этот день забудут напрочь, так как их с головой захватят новые события. Старательно трудитесь над проектами, связанными с будущим карьерным ростом. Не поддавайтесь на провокации.

Рак

Для Раков 22 декабря вполне подойдет, чтобы решить многие проблемы. Есть вероятность узнать что-то новое и применить это в работе, благодаря чему удастся добиться успеха и рассчитывать на продвижение в карьере. Чтобы не переутомиться, старайтесь правильно расставить приоритеты – менее важные дела отложите на потом.

Лев

Принять верные решения и найти способ быстрее достичь цели Львам в этот день будет легче, если они будут проявлять самообладание. В работе будьте предельно осторожны и внимательны. Во второй половине дня вы сможете удачно завершить важные проекты. Не исключены хорошие новости и приятные сюрпризы.

Дева

Знания, способности и таланты Дев покорят многих в этот день. Вы можете получить заманчивые предложения не только о сотрудничестве, но и о новом, более перспективном месте работы. В личной жизни не исключены знакомства, способные перерасти в роман.

Весы

Непросто будет 22 декабря Весам. Из-за рассеянности вы рискуете допустить серьезные ошибки, поэтому решение важной задачи лучше отложить. Чтобы избежать конфликтов при общении с окружающими, проявите терпение. Будьте предельно осторожны в денежных вопросах – не стоит заключать сделки и заниматься покупками.

Скорпион

В этот день у Скорпионов будет уйма дел. Чтобы в спешке не запутаться и все выполнить, нужно рассортировать их по степени важности. Обдумывайте каждый свой шаг и добьетесь желаемых результатов. Подходящее время для покупок полезных вещей, бытовых приборов.

Стрелец

Прежде чем строить планы и начинать что-то новое, Стрельцам в этот день нужно завершить все ранее начатое. Благодаря способностям вы справитесь с трудными делами, а настойчивость поможет решить сложные вопросы. Чтобы не подкачало здоровье, не перенапрягайтесь – дайте себе отдохнуть.

Козерог

Всю работу 22.12.2020 Козероги выполнят успешно, решая несколько задач одновременно. Не наделать ошибок помогут советы окружающих. Есть вероятность подключиться к довольно прибыльному проекту. Не исключены финансовые поступления и внезапные подарки. Порадуют встречи со старыми друзьями.

Водолей

У Водолеев это будет подходящее время для составления новых рабочих и бизнес-планов, которые воплотятся очень скоро. Никакие преграды и сложности вас не остановят. После полудня наступит хороший период для решения вопросов, связанных с деньгами, и приобретений. Не упустите предоставляемых ситуацией возможностей.

Рыбы

Непросто будет Рыбам при работе с документами: велик риск ошибок. Соберитесь и не отвлекайтесь на посторонние дела. При решении финансовых вопросов главное не спешить. Излишняя эмоциональность может негативно отразиться на здоровье, успокойтесь. Не исключены встречи, которые изменят вашу жизнь.

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