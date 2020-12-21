Гороскоп на 22 декабря 2020 года

Гороскоп на 22 декабря 2020 года
Фото: Утро.ру
Звезды укажут, на что следует обратить внимание и от чего надо отказаться

Луна в этот день будет в знаке Овна. Не следует вставать слишком рано. Важными делами лучше заняться до полудня. От покупок стоит воздержаться. Не исключены денежные трудности.

Овен

Не стоит Овнам 22.12.2020 вникать в запутанные истории, сосредоточьтесь на работе. Чтобы не разозлить начальство, держите язык за зубами. Вам удастся преодолеть трудности, решить непростые задачи и найти подход к партнерам.

Телец 

Справиться с делами Тельцы в этот день смогут  благодаря интуиции, опыту и знаниям. Вы примете верные решения даже в финансовых вопросах. Не отмахивайтесь от возможности поучиться новому. Прежде, чем соглашаться на займы, хорошенько подумайте, стоит ли это делать.

Близнецы

О неприятностях, старых обидах и проблемах Близнецы в этот день забудут напрочь, так как их с головой захватят новые события. Старательно трудитесь над проектами, связанными с будущим карьерным ростом. Не поддавайтесь на провокации.

Рак 

Для Раков 22 декабря вполне подойдет, чтобы решить многие проблемы. Есть вероятность узнать что-то новое и применить это в работе, благодаря чему удастся добиться успеха и рассчитывать на продвижение в карьере. Чтобы не переутомиться, старайтесь правильно расставить приоритеты – менее важные дела отложите на потом.

Лев 

Принять верные решения и найти способ быстрее достичь цели Львам в этот день будет легче, если они будут проявлять самообладание. В работе будьте предельно осторожны и внимательны. Во второй половине дня вы сможете удачно завершить важные проекты. Не исключены хорошие новости и приятные сюрпризы.

Дева

Знания, способности и таланты Дев покорят многих в этот день. Вы можете получить заманчивые предложения не только о сотрудничестве, но и о новом, более перспективном месте работы. В личной жизни не исключены знакомства, способные перерасти в роман.

Весы

Непросто будет 22 декабря Весам. Из-за рассеянности вы рискуете допустить серьезные ошибки, поэтому решение важной задачи лучше отложить. Чтобы избежать конфликтов при общении с окружающими, проявите терпение. Будьте предельно осторожны в денежных вопросах – не стоит заключать сделки и заниматься покупками.

Скорпион

В этот день у Скорпионов будет уйма дел. Чтобы в спешке не запутаться и все выполнить, нужно рассортировать их по степени важности. Обдумывайте каждый свой шаг и добьетесь желаемых результатов. Подходящее время для покупок полезных вещей, бытовых приборов.

Стрелец 

Прежде чем строить планы и начинать что-то новое, Стрельцам в этот день нужно завершить все ранее начатое. Благодаря способностям вы справитесь с трудными делами, а настойчивость поможет решить сложные вопросы. Чтобы не подкачало здоровье, не перенапрягайтесь – дайте себе отдохнуть.

Козерог 

Всю работу 22.12.2020 Козероги выполнят успешно, решая несколько задач одновременно. Не наделать ошибок помогут советы окружающих. Есть вероятность подключиться к довольно прибыльному проекту. Не исключены финансовые поступления и внезапные подарки. Порадуют встречи со старыми друзьями.

Водолей 

У Водолеев это будет подходящее время для составления новых рабочих и бизнес-планов, которые воплотятся очень скоро. Никакие преграды и сложности вас не остановят. После полудня наступит хороший период для решения вопросов, связанных с деньгами, и приобретений. Не упустите предоставляемых ситуацией возможностей.

Рыбы

Непросто будет Рыбам при работе с документами: велик риск ошибок. Соберитесь и не отвлекайтесь на посторонние дела. При решении финансовых вопросов главное не спешить. Излишняя эмоциональность может негативно отразиться на здоровье, успокойтесь. Не исключены встречи, которые изменят вашу жизнь.

Ранее "Утро.ру" познакомило с денежным гороскопом – 2020 для всех знаков зодиака. И стало понятно, каким будет конец года Крысы. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей