Для шумного веселья этот вторник совсем не подходит

Православная церковь 22 декабря поминает мать Богородицы – святую Анну.



На Руси дату называли Анной и Зимней и Темной, ведь именно этот день самый короткий в году, на него приходились сильнейшие декабрьские морозы и зима полностью вступала в свои права.

Традиции и обычаи 22 декабря

Наши предки в этот день, опасаясь быть растерзанными стаей хищников, из дома выходили только при острой необходимости. Думая, что на Анну солнце умирает и воскресает, они гасили огонь и снова его зажигали.

Что нельзя делать 22 декабря

1. Запрещено шумное веселье.

2. Не стоит употреблять спиртное.

3. Есть жирное также не годится.

4. Не позволено спорить и драться.

5. Грустить тоже не разрешается.

Что можно делать 22 декабря

1. Следует браться за новые дела.

2. Рекомендуется принимать важные решения.

3. Стоит загадывать желания.

4. Хорошо бы нарядить новогоднюю елку.

5. Полезно встретить рассвет.

6. Разрешено избавиться от старого и испорченного, а также разорвать отношения с неприятными людьми.

Народные приметы на 22 декабря

Если днем завывает вьюга, ночью ударит сильный мороз.

Идет снег – к дождю в ближайшее время.

Усыпанные инеем деревья сулят пасмурную погоду на Новый год и богатый урожай.

В этот день ясно и солнечно, значит, так будет 31 декабря и 31 января.

Плотно лежащий вдоль забора снег предвещает неважное лето.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздников на январь.