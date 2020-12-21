Добиться исполнения задуманного не так сложно

В понедельник, 21 декабря, наступил день зимнего солнцестояния. Это нелегкое, даже опасное время, однако оно подходит для загадывания желаний. Разберемся, как это сделать, чтобы все сбылось.

Прежде всего, нужно избавиться от тягостей и обид. Стоит уединиться и спокойно подумать обо всем.

Затем, как гласит второе правило, хорошо бы спланировать свое будущее. Для того чтобы задуманное исполнилось, надо закрыть глаза и представить все свои действия по достижению поставленных целей.

В эти особенные сутки, когда наступает самый короткий в году день и самая длинная ночь, возможно многое. Загадывая желания, следует просить о самом важном, тогда они обязательно исполнятся.

Кроме того, по четвертому правилу, необходимо освободить место для нового – навести полный порядок: убрать все испорченное и то, чем уже никто не пользуется, расчистить завалы вещей, при их ненадобности – отдать нуждающимся. Окна, двери, пороги стоит начисто вымыть.



Чтобы избавиться от неудач и проблем, следует не ранее и не позднее вечерней зари написать о них на бумаге и сжечь ее, и это пятое правило. Как только на следующее утро выглянет солнце, начнется новая жизнь – без волнений и горестей.

На Руси 21 декабря считали опасным днем. Не разрешалось злиться, ссориться, и завидовать. А также запрещалось собираться в большими компаниями и шумно веселиться, злоупотреблять алкоголем и жадничать.