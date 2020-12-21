Календарь народных праздников на январь 2021: приметы и суеверия

Календарь народных праздников на январь 2021: приметы и суеверия
Фото: Sergey Voronin/Russian Look/www.globallookpress.com
"Утро.ру" расскажет, какие традиции и обряды таит в себе первый месяц нового года

Январь считается одним из самых насыщенных месяцев в году. Он заключает в себе такие важные праздники, как Сочельник, Рождество, Крещение и Старый Новый год. Помимо этого, в январе есть и другие, не менее важные и интересные дни.

1 января – день Ильи Муромца

В этот день было принято отложить все дела и посвятить время отдыху. Считалось, что 1 января нельзя отдавать долги. В противном случае в течение всего года придется носить статус должника. Также нежелательно выбрасывать мусор, иначе в дом придет беда.

2 января – Игнатьев день

По традиции 2 января устраивали крестные ходы и слушали молебны. Наши предки считали, что в этот день необходимо защищать жилье от злых духов. Хозяйки начинали готовиться к празднованию Рождества – занимались уборкой дома, готовили праздничную одежду, запасались продуктами.

3 января – Прокопьев день

В эту дату крестьяне делали специальные обереги, чтобы защитить запасы зерна. Также люди определяли, каким будет лето. Для этого хозяева заходили в амбар и прислушивались к звуку. Если есть гудение – лето будет непогожим.

4 января – Настасьин день

4 января девушки и женщины обращались к святой Анастасии. Они просили мученицу, чтобы роды были легкими, а ребенок и мать – здоровыми. Кроме того, в этот день было принято гадать.

5 января – Федулов день

По погоде, установившейся в этот день, крестьяне определяли, каким будет ноябрь. Если на улице стояла ясная и морозная погода – последний месяц осени будет солнечным и теплым. Если за окном сыро и мокро – ноябрь выдастся дождливым. На Руси верили, что 5 января можно избавиться от злых духов.

6 января – Сочельник

6 января крестьяне начинали свою трапезу с приема кутьи – каши из зерен пшеницы и ячменя. После ужина было принято дарить подарки, а затем идти колядовать. Верующие должны были посетить праздничные богослужения.

7 января – Рождество

В этот день принято посещать богослужения, а также собираться за праздничным столом. Считалось, что если первыми в дом войдут двое мужчин, то в течение года не будет крупных ссор и недопонимания. 7 января нежелательно заниматься домашними делами, принимать ванную или выносить мусор.

8 января – день повитух

8 января хозяйки готовили каши и угощали гостей. Также в эту дату женщины приходили в дом к повитухам, которые принимали у них роды, показывали ребенка и дарили подарки в знак благодарности.

9 января – Степанов день

9 января крестьяне проводили обряды, нацеленные на то, чтобы уберечься от сглаза. Верили, что если на улице идет снег – в будущем природа одарит обилием грибов и ягод. Морозная и солнечная погода указывала на то, что год выдастся урожайным.

10 января – Рождественский Мясоед

Раньше на Мясоед справляли большое количество свадеб. Это было связано с тем, что в этот период крестьяне не были обременены сельскохозяйственными работами. 10 января было принято проводить время с семьей.

11 января – Страшный день

В народе верили, что 11 января – отличный день для гаданий. Девушки хотели узнать, что их ждет в будущем и когда они выйдут замуж. Считалось, что в этот день буйствовала нечистая сила. Поэтому необходимо было защитить от нее всю семью. На помощь приходили специальные обряды и молитвы.

12 января – Анисьин день

Наши предки верили – избавиться от проблем с желудком поможет святая Анисья Солунская. Нужно было помолиться мученице, чтобы забыть о недуге. В старину 12 января устраивали застолья и ходили в гости.

13 января – Васильева коляда

Перед Старым Новым годом было принято устраивать так называемое щедрование. Крестьяне собирались компаниями и обходили с песнями дома, получая различные угощения. Также хозяйки накрывали праздничный стол. Считалось, что чем больше угощений, тем лучше будет финансовое положение семьи.  

14 января – Васильев день

В этот день продолжались народные гуляния. Крестьяне ходили в гости и устраивали колядки.

15 января – Куриный праздник

15 января в храмах совершались богослужения, которые были посвящены Святому Сильвестру Римскому – покровителю домашней птицы. В эту дату люди чистили курятники и кормили птиц. Верили, что если за окном началась буря, то в ближайшие дни наступят сильные морозы.  

16 января – Гордеев день

Считалось, что в этот день ни в коем случае нельзя хвастаться. В противном случае все богатство исчезнет. Также 16 января верили, что нужно задобрить домового, чтобы уберечь скотину от нечисти.

17 января – Зосима-пчельник

17 января девушки гадали на суженого. Считалось, что в этот день черт особенно силен. Поэтому, чтобы оградить себя от его козней, необходимо было зашить в ладанку чертополох и носить у креста в качестве оберега.

18 января – Крещенский сочельник

Последний день святочных гаданий. Девушки верили, что нагаданное в этот день обязательно сбудется. Если в ночь на Крещение на деревьях много инея – год выдастся урожайным.

19 января – Крещение

В день Крещения повсеместно проводятся богослужения, а также обряды, связанные с освящением воды. Верили, что человек, родившийся в этот день, будет жить в счастье и достатке.

20 января – Иван-бражник

Последний день, когда можно колядовать. 20 января женщины собирали снег, веря в его магические и целебные свойства. Наступал строгий пост – есть можно было только постную пищу.

21 января – Емельян зимний

Было принято приглашать в гости кума и куму – крестных родителей детей. В этот день следили за ветром. Если он дует с юга – лето будет непогожим.

22 января – Филиппов день

22 января крестьяне ходили в баню. Хозяйки посвящали время уборке дома, а также стирали белье.

23 января – Григорий-летоуказатель

По погоде в этот день определяли, каким будет лето. Иней на деревьях – к дождливому лету. На улице морозно и сухо – к жаре. 

24 января – Федосеев день

24 января пытались предугадать, какой будет весна. Оттепель – к ранней весне, морозы – к поздней. Морозы связывали с кознями различной нечисти.

25 января – Бабий кут

В этот день все члены семьи обязательно дарили хозяйке дома подарки – в знак благодарности и почитания. А хозяйка в ответ давала всем родным кусочек каравая.

26 января – Ермилов день

В этот день запрещено работать. Праздник отмечается дома по причине сильного мороза, который всегда наступает в этот день. Согласно поверью, если человек проведет его в тепле, то не будет болеть, если же выйдет на мороз, то заболеет.

27 января – Нина – обряды скотины

В этот день было принято уделять время скотине – кормить ее, чистить хлев, выбрасывать навоз.

28 января – Павлов день

В Павлов день имелись следующие приметы: ветер предвещал сырой и дождливый год. На небе яркие звезды – к хорошему урожаю льна.

29 января – Петр-полукорм

В эту дату наши предки осматривали амбары. Считалось, что если хлеба оставалось больше половины – год будет урожайным.

30 января – Антон-перезимник

В соответствии с народным календарем, 30 января наступала половина зимы. Если немного потеплело – не стоит ждать улучшения погоды. В скором времени ударят морозы.

31 января – Афанасий-ломонос

Этот день обещал быть самым морозным. В полдень солнце — весна будет ранней. Чистый закат солнца в морозную погоду – морозы будут и дальше.

Анастасия ГОРЮНОВА

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