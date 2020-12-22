Гороскоп на 23 декабря 2020 года

Гороскоп на 23 декабря 2020 года
Фото: Утро.ру
Советы о том, как добиться успеха в эту среду, дали астрологи

Луна в этот день останется в созвездии Овна. Планировать и заниматься делами, требующими внимания к деталям и пунктуальности, сегодня не стоит. Запрещено лениться. К решению задач желательно подходить с фантазией, творчески, но при этом смотреть на вещи реально. Удачным будет общение.

Овен

Тяжело придется 23 декабря Овнам. Предстоит решать непростые задачи, а проблем окажется немало – как в делах, так и в отношениях с окружающими. Пока не планируйте ничего, разберитесь с текущими вопросами, не бездельничайте.

Телец 

Эмоции могут захлестнуть Тельцов в этот день. Контролировать себя будет крайне сложно, из-за чего могут возникнуть большие проблемы. Постарайтесь взять себя в руки. Решения, касающиеся денег, особенно крупных сумм, принимать крайне нежелательно.

Близнецы

Неплохой день предстоит Близнецам. При правильном подходе эксперименты удадутся, задачи будут решены. Воздержитесь от перемен в жизни. Не переоценивайте свои возможности и силы, чтобы не допустить фатальных промахов.

Рак 

Браться за крупные дела Ракам 23.12.2020 не следует. Добиться целей и сберечь хорошие отношения с окружающими поможет спокойствие. Перед тем как принимать важные решения, спросите совета у авторитетных людей.

Лев 

Больших успехов Львы в этот день могут и не добиться, зато удастся избежать некоторых проблем. Достичь цели помогут решительность, энергия и терпение. Кстати придутся накопленный опыт и полученные ранее знания. Чтобы не ошибиться, не принимайте решений на далекое будущее.

Дева

В этот день получить желаемые результаты Девам поможет трудолюбие и умение действовать самостоятельно. Смело беритесь за новые дела. Возникшие у вас идеи могут воплотиться в жизнь, причем довольно скоро.

Весы

Для того чтобы добиться успехов, Весам 23 декабря придется хорошо постараться и затратить много усилий. Не исключены трудности, но вы их преодолеете. Хорошее время для построения планов и обсуждения важных вопросов. Возможно, вам откроются новые перспективы.

Скорпион

Уверенность, внимание к мелочам, настойчивость, и организованность поможет Скорпионам в этот день справиться с проблемами. И потрудиться придется немало. Из-за накопившейся усталости вы можете плохо себя почувствовать – поберегите здоровье. Не исключены споры с близкими из-за денег и трат.

Стрелец 

В целом у Стрельцов это будет благоприятное время. Могут появиться новые союзники и помощники. Смело делитесь с ними своими идеями, не стесняйтесь проявлять инициативу – все принесет вам пользу. Может улучшиться материальное благосостояние. Однако следует быть осторожнее, особенно в поездках на автомобиле: не исключены травмы.

Козерог 

Настойчивость и творческий подход  Козерогов 23.12.2020 особенно окажутся полезны для успешного завершения начатых дел. У вас получится все: найдете выход из сложной ситуации, исправите старые ошибки. Неподходящее время для покупок, особенно больших. Позаботьтесь о близких.

Водолей 

Трудностей в этот день у Водолеев будет хоть отбавляй, но вы справитесь. Вы можете найти союзников, общение с которыми перерастет в дружбу. Не исключено новое полезное знакомство. Однако из-за чрезмерных истощения и усталости вы можете лишиться сил – найдите время для отдыха и восстановления.

Рыбы

В этот день  у Рыб начнется полный испытаний трудный период, который затянется до 27 декабря. Не исключены ошибки в делах, из-за которых многие будут вас критиковать, а начальство выразит особое недовольство. Выслушайте претензии, сдержите эмоции, чтобы ни с кем не поссориться.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на декабрь 2020 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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