Крайне неблагоприятна эта среда для того, чтобы брать кредит или одалживать кому-то деньги

Православные 23 декабря чтут Мину Красноречивого, известного даром лечить от болезней, особенно – связанных с глазами. За веру христианскую его судили, мучили и убили.

Традиции и обычаи 23 декабря

На Руси это был обычный день. Все занимались своими делами. Девушки пряли, шили, вязали с раннего утра до позднего вечера, так как в окна шел свет от снега и не нужно было зажигать лучины и свечи.

Родители приглашали знахарок, чтобы те заговорили младенцев от беспокойства и бессонницы.

Народные приметы на 23 декабря

Луна окружена кольцами, а звезды едва видны – к снегопаду.

Солнце и ясное небо сулят морозы.

Отчетливо видное созвездие Большой Медведицы предвещает бурю.

Если ветрено и нет осадков, значит, летом ожидается засуха, идет снег – лето будет дождливым.

Что нельзя делать 23 декабря

1. Запрещено давать в долг.

2. Брать кредит тоже не стоит.

3. Не разрешается сидеть дома.

4. Кричать и ругаться также не годится.

5. Не рекомендуется бывать там, где много людей собрались.

Что можно делать 23 декабря

1. Желательно выспаться.

2. Позволено браться за новые дела.

3. Стоит заняться творчеством или физической работой.

4. Также следует чаще улыбаться.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что можно и нельзя делать вРождественский пост.

