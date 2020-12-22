Магическая дата: что ждет знаки зодиака в "день пяти двоек"

Магическая дата: что ждет знаки зодиака в "день пяти двоек"
Фото: Утро.ру
Астрологический прогноз обещает серьезные перемены в жизни

"День пяти двоек" 22 декабря 2020 года – поистине магическая дата, которой предшествовало уникальное астрономическое событие. Астрологи считают, что сегодняшний день для всех знаков зодиака пройдет по-разному, но несомненно привнесет кардинальные изменения в жизнь.

Овен

Овнам сочетание пяти двоек обещает успешный день без каких-либо происшествий. Некоторых представителей этого знака ждет романтическая встреча.

Телец

Довольно позитивным вторник окажется и для Тельцов. Возможно продвижение по карьерной лестнице или внезапный доход.

Близнецы

А вот Близнецам будет довольно сложно добиться успеха в делах. Любые действия будут даваться с огромным трудом и, скорее всего, не принесут должного результата.

Рак

Для Раков 22.12.2020 будет связано с большими переменами в личной жизни. Отношения с близким другом могут перерасти в нечто большее, говорят звезды.

Лев

Львы под влиянием звезд станут особенно нерешительными сегодня. Астрологи напоминают: не бойтесь советоваться с близкими – они подскажут правильное решение.

Дева

Любой поступок Дев в этот вторник окажет сильное влияние на их дальнейшую жизнь. Воздержитесь от конфликтов и постарайтесь контролировать свои эмоции, гласит гороскоп на день.

Весы

Весам необходимо избавиться от груза прошлого и перестать бояться совершать ошибки. Только страхи тормозят движение представителей воздушной стихии вперед.

Скорпион

Скорпионов ждет спокойный и размеренный день. Астрологи рекомендуют провести его с семьей – это позволит укрепить ваши отношения.

Стрелец

Стрельцам 22 декабря 2020 года следует проявлять больше заботы и внимания к другим людям. Во вторник представителям этого знака выпадет шанс помочь близкому человеку.

Козерог

Трудолюбие Козерогов позволит представителям земной стихии завершить все начатые проекты. Во вторник успех обеспечен в любых делах, однако не стоит забывать и об отдыхе.

Водолей

Водолеев в день пяти двоек ждут небольшие проблемы на работе, которые удастся решить благодаря ответственности и усидчивости. Также звезды советуют обратить внимание на здоровье и больше бывать на свежем воздухе.

Рыбы

Рыбам 22 декабря 2020 года лучше отказаться от командной работы и все делать самостоятельно. Согласно предсказанию, только так можно достичь наиболее высоких результатов в этот день.

Вчера жители Земли могли наблюдать удивительное явление – соединение Сатурна и Юпитера, которое в последний раз происходило около 800 лет назад. А вот сегодня, согласно предсказанию Ванги, человечеству предстоит опасный день, который может повлечь за собой череду неприятностей.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей