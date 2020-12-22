Астрологический прогноз обещает серьезные перемены в жизни

"День пяти двоек" 22 декабря 2020 года – поистине магическая дата, которой предшествовало уникальное астрономическое событие. Астрологи считают, что сегодняшний день для всех знаков зодиака пройдет по-разному, но несомненно привнесет кардинальные изменения в жизнь.

Овен

Овнам сочетание пяти двоек обещает успешный день без каких-либо происшествий. Некоторых представителей этого знака ждет романтическая встреча.

Телец

Довольно позитивным вторник окажется и для Тельцов. Возможно продвижение по карьерной лестнице или внезапный доход.

Близнецы

А вот Близнецам будет довольно сложно добиться успеха в делах. Любые действия будут даваться с огромным трудом и, скорее всего, не принесут должного результата.

Рак

Для Раков 22.12.2020 будет связано с большими переменами в личной жизни. Отношения с близким другом могут перерасти в нечто большее, говорят звезды.

Лев

Львы под влиянием звезд станут особенно нерешительными сегодня. Астрологи напоминают: не бойтесь советоваться с близкими – они подскажут правильное решение.

Дева

Любой поступок Дев в этот вторник окажет сильное влияние на их дальнейшую жизнь. Воздержитесь от конфликтов и постарайтесь контролировать свои эмоции, гласит гороскоп на день.

Весы

Весам необходимо избавиться от груза прошлого и перестать бояться совершать ошибки. Только страхи тормозят движение представителей воздушной стихии вперед.

Скорпион

Скорпионов ждет спокойный и размеренный день. Астрологи рекомендуют провести его с семьей – это позволит укрепить ваши отношения.

Стрелец

Стрельцам 22 декабря 2020 года следует проявлять больше заботы и внимания к другим людям. Во вторник представителям этого знака выпадет шанс помочь близкому человеку.

Козерог

Трудолюбие Козерогов позволит представителям земной стихии завершить все начатые проекты. Во вторник успех обеспечен в любых делах, однако не стоит забывать и об отдыхе.

Водолей

Водолеев в день пяти двоек ждут небольшие проблемы на работе, которые удастся решить благодаря ответственности и усидчивости. Также звезды советуют обратить внимание на здоровье и больше бывать на свежем воздухе.

Рыбы

Рыбам 22 декабря 2020 года лучше отказаться от командной работы и все делать самостоятельно. Согласно предсказанию, только так можно достичь наиболее высоких результатов в этот день.

Вчера жители Земли могли наблюдать удивительное явление – соединение Сатурна и Юпитера, которое в последний раз происходило около 800 лет назад. А вот сегодня, согласно предсказанию Ванги, человечеству предстоит опасный день, который может повлечь за собой череду неприятностей.