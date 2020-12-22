Православный календарь на второй зимний месяц

Главные православные праздники января 2021 года для верующих – в обзоре "Утро.ру". Самых важных (великих) дат в этот период будет три.

1 ЯНВАРЯ

День памяти Ильи Муромского Чудотворца

Он был монахом в Киево-Печерской лавре, где и был погребен в Антониевских пещерах. Его считали прототипом былинного героя – Ильи Муромца.

6 ЯНВАРЯ

Рождественский сочельник, или Святой вечер

Это канун Рождества Христова. Верующие в этот день ничего не едят, пока на небе не появится первая звезда, а потом ставят на стол 12 постных блюд.

7 ЯНВАРЯ

Рождество Христово (великий праздник)

Церковь еще называет его двунадесятым непереходящим праздником. Это самый важный день для православных – Дева Мария родила Иисуса Христа В этот день начинаются Святки. Разрешается ходить в гости и принимать их, делать покупки и дарить подарки. Не положено венчаться, шить, вязать, сплетничать.

14 ЯНВАРЯ

Обрезание Господне

Эта тоже важная дата посвящена другому библейскому событию – совершения обряда обрезания младенца Иисуса Христа по иудейскому обычаю. Святки продолжаются. Позволяется принято ходить в гости, поздравлять, сеять у порога зерно, накрывать богатый стол. Нельзя ругаться, сквернословить, думать о ком-то плохо, обманывать. По-прежнему запрещено венчаться.

18 ЯНВАРЯ

Крещенский сочельник



В этот день принято совершать однодневный пост.

19 ЯНВАРЯ

Крещение Господне, или Святое Богоявление (великий праздник)

В этот день отмечается одно из важнейших евангельских событий – крещению Иисуса Христа на реке Иордан. Его провел Иоанн Креститель. Принято отдыхать и радоваться – гулять с детьмя, навестить родных. Нежелательно стирать, убирать и рукодельничать. А также ссориться, жадничать и напиваться.

25 ЯНВАРЯ



Татьянин день

Он посвящен памяти святой великомученицы Татьяны. За то, что она не отреклась от христианской веры ее казнили в Риме. В этот день не следует отказывать в помощи, ссориться с близкими, наказывать детей.

Есть и другие православные праздники в начале года.

С 1 по 6 января продолжается Рождественский пост. Он заканчивается Рождественским сочельником.

Ежедневно Православная церковь чтит святых, которые служили богу единому и пострадали за веру христианскую.

Ранее "Утро.ру" публиковало православный календарь на декабрь 2020 года.