В этот четверг существуетмного запретов - на выход на улицу, работу, ссоры, вынос из дома вещей

Православная церковь 24 декабря поминает Никона Печерского, или Сухого, который в последние годы жизни служил в Киево-Печерской лавре и там же был похоронен. Его считали защитником дома и близких от бед.

Традиции и обычаи 24 декабря

На Руси в этот день молились святому Никону, чтобы уберег от козней нечистой силы. Также проводились некоторые ритуалы: зажигали лампадку, призывая солнышко, а еще прятали веник, выкладывали у порога топор, ставили в угол миску с едой для домового, топили печи, бросая в огонь сушеные травы.

Молодые люди привораживали девушек, читая специальный заговор. Кроме того, наши предки, загадав желание, отламывали яблоневую ветку и внеся ее в дом, ставили в емкость с водой. По поверью, если к Рождеству на веточке появятся листики, желание исполнится, цвет – к неожиданной радости.

Народные приметы на 24 декабря

Лучи солнца идут вниз, значит, ожидается метель, а то и вьюга, вверх - похолодание.

Сидящие клювами к югу птицы и каркающая в ту же сторону ворона предвещают оттепель.

Если в одно дупло несколько белок спрятались, ударит мороз.

Отблески с двух сторон от солнца – к снижению температуры.

Мечущиеся в поисках ночлега вороны сулят бурю.

Что нельзя делать 24 декабря

1. Нежелательно выносить из дома вещи и отдавать что-то другим людям.

2. Ссориться и произносить грубые, бранные слова тоже не рекомендуется.

3. Не положено без острой необходимости выходить из дома.

4. Выполнять домашнюю работу и рукодельничать также не стоит.

5. Не следует находиться за столом в грязной и старой одежде.

6. Запрещено есть жирное и пить алкоголь.

Что можно делать 24 декабря

1. Полезно взяться за новое дело.

2. Хорошо бы загадать желание.

3. Здорово было бы нарядить елку игрушками, похожими на то, чего хочется.

4. Надо пораньше лечь спать.

Ранее "Утро.ру" назвало пять правил загадывать желания в день зимнего солнцестояния так, чтобы они исполнились.

