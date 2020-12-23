Гороскоп на 24 декабря 2020 года

Гороскоп на 24 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
Звезды подсказали, как сделать этот четверг приятным и избежать трудностей

Луна 24 декабря все еще будет в Овне. Проблемы  в этот день будут временные. Хорошо покупать что-либо, решать вопросы с деньгами, наводить порядок дома. Откладывать дела можно, но не все. Следует позаботиться о здоровье.

Овен

Из-за неспособности Овнов 24.12.2020 распределить дела по степени важности справиться с ними будет труднее, чем прежде. Важные решения надо принимать, посоветовавшись с близким и опытным человеком. Все, связанное с финансами, лучше перенести на другое время.

Телец 

У Тельцов это будет день подведения итогов. Занимающимся бизнесом удастся получить прибыль от вложений и предложение о работе за рубежом. При этом не исключены разногласия с партнерами. В непривычных ситуациях сохраняйте выдержку и спокойствие. Принимая решение, следуйте интуиции.

Близнецы

Хотя Близнецам в этот день придется преодолеть немало трудностей  – могут исчезнуть нужные документы, потеряться важные вещи, – это не помешает достичь многих успехов. Вы укрепите связи со старыми партнерами и найдете новых. Есть вероятность денежных поступлений. Однако не давайте в долг. Найдите время для отдыха.

Рак 

Договора, отчеты, и иные документы 24 декабря буквально завалят Раков с головой. Разобраться с проблемами удастся, если хорошо потрудиться. Однако нужно сделать и передышку – отложите некоторые встречи. Чтобы избежать ошибок, воспользуйтесь советом старых знакомых. Поднимите себе настроение, купив что-то.

Лев 

В этот день Львы успешно справятся с любой задачей, причем без посторонней помощи, если будут внимательны к деталям, в том числе мелким. Благоприятный период для инициативы – как в делах, так и в личной жизни. Не участвуйте в болтовне и спорах. В денежном отношении будет порядок. А вот о хорошем самочувствии неплохо бы позаботиться – берегите силы.

Дева

Настойчивость и упорство в достижении целей поможет Девам в этот день добиться больше ожидаемого. Вы можете заняться новым делом, которого раньше сторонились. Примете важное решение о работе или учебе. Однако могут возникнуть проблемы с финансами – будьте осторожны.

Весы

Сначала 24.12.2020 Весам не удастся быстро получить желаемых результатов. Однако смести преграды с пути помогут смелые идеи. Удачное время для тех, кто занимается торговлей, финансами и бизнесом. Сохраняйте уверенность в собственных силах. Разборок и конфликтов нужно избегать.

Скорпион

Если в этот день Скорпионы не задумаются о последствиях своих действий, то могут допустить роковые ошибки. Возможны денежные проблемы. Будьте крайне осторожны и предусмотрительны, тогда удастся избежать трудностей – деловые переговоры пройдут успешно, вы сможете найти верные решения.

Стрелец 

У Стрельцов это будет день планов и свершений. Придется разбираться и с непростыми делами. Действовать следует уверенно и не спеша. Не только приятными, но и полезными окажутся новые знакомства. Подумайте, как улучшить пошатнувшееся материальное благосостояние.

Козерог 

Работа Козерогов 24 декабря будет спориться, а деловые вопросы успешно решатся. Благодаря новому сотрудничеству вы получите и прибыль, и новые знания, и приятные знакомства. Есть вероятность получить заманчивое предложение. В общении с окружающими и при выборе нового имиджа не стоит гнаться за модой.

Водолей 

Из-за чрезмерной спешки Водолеи в этот день могут не завершить положенную работу, что вызовет определенную реакцию начальства. Однако допущенные ошибки удастся исправить. Вы сможете построить новые планы и встретить людей, с которыми воплотите их. Исспользуйте предоставляемые возможности. В материальном отношении вам повезет. Будьте терпимее и мягче в общении с родными.

Рыбы

В этот день Рыбы будут слишком заняты делами – они окажутся не только чересчур прибыльными, но и очень интересными. При этом будьте повнимательнее к мелочам и разборчивее в контактах. Не доверяйте никому в решении финансовых вопросов: можете слишком много потерять.

Ранее "Утро.ру" предупредило о том, что ждет Россию в год Белого Металлического Быка.

Полина ДОРОЖКИНА

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