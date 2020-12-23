На свечах и на зеркале: самые популярные гадания на Рождество

На свечах и на зеркале: самые популярные гадания на Рождество
Фото: Mary Evans Pictrure Library/www.globallookpress.com
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Желая узнать, что ждет в новом году, на Руси придумали много обрядов

Наши предки считали наиболее подходящим периодом, чтобы заглянуть в будущее, дни с Рождественского сочельника – 6 января – до Крещения, 19 января. Это время называли Святками. Тогда вечера напролет гадали, в основном девушки, и чаще всего на судьбу.

О самых известных и распространенных гаданиях на Рождество – в подборке "Утро.ру".

Молодые прелестницы в первую очередь хотели узнать о своих суженых. Для этого они пользовались несколькими обрядами с разными атрибутами – зеркалами, нитками, восковыми свечами с водой и ложкой, расческами, кольцами.

Гадать на зеркале отваживались не все: страшновато было. Делать это следует так. Оставшись в полночь в одиночестве и абсолютной тишине, нужно сесть у зеркала, перед которым горит свеча и мысленно позвать жениха присказкой "Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный". После этого внимательно посмотреть в зеркальное отражение. Кто там покажется, тот и будет мужем. Свечку надо погасить и либо закопать, либо сжечь в печи.

Чтобы выведать, как скоро девушка выйдет замуж, использовали гадание на нитках.  Подружки собирались вместе, каждая приносила с собой нитку, причем у всех они должны быть одинаковыми по длине. Усевшись за столом или на лавке, девицы поджигали нитки. У которой быстрее сгорит, той и под венец раньше идти. А если нитка не загорелась или сразу погасла, то свадьбы в наступившем году не будет.  

Проще всего гадать на расческе с зеркалом. Нужно спрятать оба предмета под подушку и сказать: "Суженый-ряженый, приди меня расчесать и себя показать". Затем молча лечь спать. Жених покажется во сне.

Для гадания на кольце понадобится не только само кольцо, причем обручальное (можно взять у мамы или замужней подруги, сестры), но и стакан с водой. Кольцо на волосе и надо поднять над стаканом и подержать. Очень скоро оно начинает раскачиваться и стучать по стенкам стакана. Сколько всего ударов, столько и лет до свадьбы осталось.

А еще можно загадать, кто родится в браке. Кольцо двигается по кругу – будет дочка, болтается, как маятник, – ожидается сынок. Если же оно замерло, детей не предвидится.. 

Самым популярным всегда было гадание на восковых свечах с водой и ложкой. Для этого следует в темноте налить жидкость в чашку, зажечь одну свечу, на ней нагреть ложку, в которой должна лежать часть другой свечи, растопить воск и сразу вылить в емкость с водой. Фигурка из застывшего воска укажет будущее. Колечко – к замужеству; звезды, луна или солнце – к удаче, корона – к успехам и т.д.

Ранее "Утро.ру" писало о рождественских гаданиях на любовь и исполнение желаний.

Полина ДОРОЖКИНА

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