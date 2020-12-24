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Православные 25 декабря чтут Спиридона Тримифунтского. Он обладал умением исцелять от болезней, даром предсказателя, способностью изгонять бесов и творить чудеса.
Традиции и обычаи 25 декабря
На Руси в этот день выходили на самое высокое место – встречать рассвет. Женщины выпекали круглый хлеб, прочертив на нем деревянной лопаткой косой крест.
Вечерами наши предки разжигали костры, чтобы помочь солнышку. Считали, что пламя разгонит всю тьму. Также нарезали вишневые ветки и, поставив их в посуду с водой, поливали. Верили: если к Рождеству она зацветет, в следующем году вишня уродится на славу.
Народные приметы на 25 декабря
Что нельзя делать 25 декабря
1. Запрещено давать взаймы деньги и вещи.
2. Гадать тоже не стоит.
3. Не следует носить черную и старую одежду.
4. Ходить на охоту совсем нежелательно.
5. Не рекомендуется работать.
6. Стирать, шить, вязать не позволено.
7. И веселиться также не годится.
Что можно делать 25 декабря
1. Рассчитаться по долгам.
2. Провести генеральную уборку в доме.
3. Опустить в карман денежную купюру, желательно – крупную.
4. Накормить голодных и отдать старую, хорошо сохранившуюся одежду нуждающимся.
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