Деньги и вещи давать в долг в эту пятницу нежелательно

Православные 25 декабря чтут Спиридона Тримифунтского. Он обладал умением исцелять от болезней, даром предсказателя, способностью изгонять бесов и творить чудеса.

Традиции и обычаи 25 декабря

На Руси в этот день выходили на самое высокое место – встречать рассвет. Женщины выпекали круглый хлеб, прочертив на нем деревянной лопаткой косой крест.

Вечерами наши предки разжигали костры, чтобы помочь солнышку. Считали, что пламя разгонит всю тьму. Также нарезали вишневые ветки и, поставив их в посуду с водой, поливали. Верили: если к Рождеству она зацветет, в следующем году вишня уродится на славу.

Народные приметы на 25 декабря

Если воробьи стаскивают пух в гнезда, ударят морозы.

Согнутые ветки можжевельника предвещают метель.

Погода в этот день – морозная и солнечная или хмурая с оттепелью - повторится 31 декабря.

Солнечное утро сулит ясные деньки в Новый год и на Святки (с 17 по 19 января), пасмурное – раннюю весну.

Безоблачная ночь – к морозной зиме и жаркому лету, хмурая – к теплой зиме и дождливому лету.

Что нельзя делать 25 декабря

1. Запрещено давать взаймы деньги и вещи.

2. Гадать тоже не стоит.

3. Не следует носить черную и старую одежду.

4. Ходить на охоту совсем нежелательно.

5. Не рекомендуется работать.

6. Стирать, шить, вязать не позволено.

7. И веселиться также не годится.

Что можно делать 25 декабря

1. Рассчитаться по долгам.

2. Провести генеральную уборку в доме.

3. Опустить в карман денежную купюру, желательно – крупную.

4. Накормить голодных и отдать старую, хорошо сохранившуюся одежду нуждающимся.

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