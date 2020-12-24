Узнать о делах и событиях в предстоящую пятницу можно из астрологического прогноза

Луна 25 декабря будет в знаке Тельца. В этот день найдутся ответы на многие вопросы. Можно, хорошенько обдумав, смело принимать важные решения без подсказок окружающих. Также наступит хорошее время для налаживания дел в семье.

Овен

В целом дела Овнов 25.12.2020 будут ладиться. Никаких перемен в работе и личной жизни не ожидается. Возможны сюрпризы, которые совсем не порадуют. Действуя предельно осторожно и не спеша, вы сможете избежать проблем и справиться с трудностями.

Телец

Новые задачи Тельцам в этот день будут по силам. Важные и серьезные дела выполняйте в первую очередь. Смотрите на происходящее реалистичнее, чтобы не разочароваться. Подходящее время для знакомств и налаживания связей.

Близнецы

В этот день Близнецы смогут исправить промахи, допущенные раньше. Начиная новые проекты, соблюдайте осторожность, не торопитесь и прислушивайтесь к интуиции – тогда вас ждет успех. А вот найти общий язык с окружающими вам не удастся. Не давайте изначально не выполнимых обещаний.

Рак

Серьезных проблем у Раков 25 декабря не предвидится. Однако ваши планы могут нарушиться. Решительность и уверенность приблизят начало позитивных изменений в жизни. Дельный совет убережет от фатальной ошибки. Будьте собраннее, сосредоточеннее и серьезнее.

Лев

Вслед за новыми задачами в этот день у Львов возникнут свежие идеи. Вы решите много вопросов и с поддержкой единомышленников добьетесь успехов. Не исключены финансовые трудности, из-за которых придется отказаться от покупок. Поберегите силы, не допускайте физических и умственных перегрузок. Друзья могут огорчить вас неожиданными известиями.

Дева

Этот день сложится у Дев очень удачно. Возможны приятные события и встречи, которых вы давно желали. На ура пройдет общение и поиск союзников. Есть вероятность получения денег, что будет ко времени – можно приобрести необходимое или вложиться в выгодное дело. Вы ощутите прилив энергии.

Весы

Решать множество вопросов, выполнять массу дел придется Весам 25.12 2020. Вам удастся быстро обучиться новому, использовать хорошие идеи, найти общий язык со всеми. Однако с эмоциями вы не совладаете – любая мелочь способна вас расстроить и заставить волноваться. Также будьте осторожнее в быту: рискуете получить травму или сильно пораниться.

Скорпион

Важные вопросы Скорпионам в этот день лучше обсуждать после полудня. Неизбежны мелкие проблемы. Даже тщательно спланированные дела могут пойти не так, как задумывалось. При этом не нужно поддаваться панике, следует постараться и завершить начатое в срок.

Стрелец

Немало трудностей возникнет в этот день у Стрельцов. Вы будете сильно переживать собственные, даже незначительные, промахи. Чтобы в голову не приходили мрачные мысли, не ленитесь. Переключитесь на более приятные занятия, успокойтесь, побудьте в одиночестве.

Козерог

К желаемым результатам Козероги 25 декабря будут идти решительно и быстро – помогут четко определенные цели. Есть вероятность получения неожиданных денег: то ли вам заплатят за ранее проделанную работу, то ли вернут старый долг. Смело идите за покупками, даже крупными, – вас ждет удача.

Водолей

До полудня Водолеи могут заняться не только важными делами, но и творчеством, станут проводить эксперименты, искать необычные решения и пробовать новое. Ближе к вечеру скажется усталость – тяжелую работу следует отложить. Прогуляйтесь на свежем воздухе и пораньше ложитесь спать.

Рыбы

Если Рыбы в этот день смогут договориться с окружающими, согласятся на компромисс и примут поддержку союзников, то сумеют сделать немало полезного. При работе с документами, чтобы не ошибиться, продумывайте все и делайте небольшие перерывы. Деловое и дружеское общение зарядит вас позитивом.

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