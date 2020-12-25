Приметы на 26 декабря: что нельзя делать на Ведьмины посиделки

Приметы на 26 декабря: что нельзя делать на Ведьмины посиделки
Фото: Jan Eifert/imago stock&people/www.globallookpress.com
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В эту субботу не рекомендуется давать кому-то поносить свою одежду, иначе можно лишиться счастья

Верующие поминают 26 декабря святого Евстратия. Он пострадал за христианство – подвергался мукам и был жестоко казнен.

В календаре церковных праздников дата называется Евстратиевым днем. А в народе она именуется Ведьмиными посиделками.

Традиции и обычаи 26 декабря

На Руси считали, что в этот день колдуньи собираются, чтобы договориться, как уничтожить солнце. А еще летают и устраивают снежные завирухи, стараясь закрыть людям свет.

Чтобы защититься от напастей, подстроенной ведьмами, наши предки использовали разные обереги, в частности – топор, серп, прятали веники подальше, чтобы нечистая сила не нагнала ими метелей. А еще читали специальные заговоры.

Народные приметы 26 декабря

  • Много инея в этот день сулит резкий приход стужи.
  • Солнце закатывается на большое облако – к ночной буре.
  • Если волки воют недалеко от домов, ударит мороз.
  • Ясная и солнечная погода в этот день повторится в январе.
  • Сороки, усевшиеся на снег, предвещают оттепель.

Что нельзя делать 26 декабря

1. Запрещено проявлять агрессию.

2. Не стоит ругаться, тем более сквернословить.

3. Давать поносить свою одежду другим тоже не следует.

4. Не рекомендуется браться за новые дела.

Что можно делать 26 декабря

1. Париться в бане разрешается.

2. Звать в дом гостей и угощать их, особенно медом, позволено.

3. Хорошо бы загадать желания.

4. Строить планы тоже годится.

Ранее "Утро.ру" назвало основные церковные праздники в январе 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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