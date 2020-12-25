Звезды посоветуют, как выйти из трудного положения и добиться успеха

Луна 26 декабря останется в Тельце. В этот день не следует откладывать дела на потом, нужно много трудиться. Не исключены денежные проблемы, поэтому с покупками и вложениями средств лучше не спешить. Возможны неожиданности, и не все приятные.

Овен

Нелегко будет 26.12.2020 Овнам. На работе могут возникнуть серьезные конфликты – удержитесь от споров с теми, от кого зависит ваша карьера. Обсудите с авторитетными и опытными людьми планы, воспользуйтесь их советами. Вечером дорогие вам люди могут порадовать хорошими известиями.

Телец

Спокойствие и поддержка со стороны помогут Тельцам в этот день не допустить роковых ошибок, завершить многие из своих запланированных дел и разобраться с чужими. Помогут те, от кого вы такого не ожидали. После полудня возможны приятные неожиданности и сюрпризы.

Близнецы

Рабочие и личные вопросы Близнецам в этот день лучше решать с утра. Ближе к середине суток не исключены споры и обиды. Хорошее время для мелких покупок и не подходящее – для крупных. Вечером стоит уделить внимание родным, отложите нвкопившиеся дела и поддержите их.

Рак

Согласившись 26 декабря на неожиданно поступившие предложения, Раки смогут получить повышение или их доходы возрастут. Дел будет столько, что придется отказаться от запланированного досуга. Постарайтесь не браться за все сразу, вначале займитесь наиболее важным. При общении с окружающими – и дома, и не работе – держите эмоции под контролем.

Лев

Достичь желаемых результатов 26.12. Львы смогут, если будут настойчивы и не свернут с выбранного пути. Вы наверняка разберетесь с важными делами и решите сложные вопросы, избежав ошибок. Есть вероятность найти новых союзников и деловых партнеров. В личной жизни чаще прислушивайтесь к разуму.

Дева

В этот день, несмотря на трудности, Девы успешно справятся с любыми, даже трудными, задачами. Не торопитесь, продумайте все до мелочей, не рискуйте. Ближе к вечеру вы можете отправиться в интересную поездку, где познакомитесь с неординарными людьми. Не исключены большие финансовые поступления, но и значительные траты.

Весы

Повернуть удачу в свою сторону 26.12.2020 Весам удастся, если они воспользуются подходящими моментами и накопленным опытом. Чтобы не допустить досадных промахов, проанализируйте былые ошибки. Если возникнут разногласия с начальством и коллегами, будьте деликатнее и терпеливее, чтобы дело не дошло до серьезного конфликта.

Скорпион

Верность принципам и твердый характер помогут Скорпионам устоять в испытаниях, избежать проблем и не поддаться соблазнам. Вам будет сопутствовать успех. Однако будьте крайне осторожны в поездках. Велик риск обострения хронических заболеваний – продумайте рацион питания и займитесь спортом.

Стрелец

Этот день у Стрельцов пройдет спокойно. Задач – и простых, и сложных – придется решать немало, но вы справитесь. Вторая половина дня будет наполнена общением. Не исключены сюрпризы, приятные знакомства, неожиданные события. Вечером устройте встречу со старыми друзьями.

Козерог

Любые планы Козерогов 26 декабря могут воплотиться, особенно если заняться их реализацией до полудня. Есть вероятность достичь больших успехов в работе. Возможны интересные знакомства, в том числе в незапланированных поездках. Встречи с необычными людьми и события, которые повлияют на вашу жизнь в лучшем смысле. Уделите внимание семье и друзьям.

Водолей

Позитивное отношение к жизни и окружающим 26 декабря не поможет Водолеям избежать сложностей. Не повторяйте своих прежних ошибок и старайтесь не говорить лишнего, чтобы не пришлось жалеть. Используйте советы и полезный опыт других. Будьте терпеливее в отношениях с близкими.

Рыбы

Дел у Рыб в этот день будет уйма, некоторые из них будут возникать неожиданно. Однако вам удастся не только упущенное наверстать, но и успешно реализовать новые идеи. Вы примете верные решения, сориентируетесь в непривычной обстановке. Можете получить заманчивые предложения. Однако ближе к вечеру не исключены разочарования, потери и неприятные события.

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