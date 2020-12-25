Советы эксперта подскажут, как избежать неудач в 2021 году

Рождественский коридор – это особое время, которое длится с 25 декабря по 6 января, однако иногда его действие может продолжаться и до 19 января. В этот период сплетается человеческая и космическая энергия, что может серьезно повлиять на будущее. Именно поэтому вести себя нужно тоже по-особенному.

Ясновидящая Татьяна Светлая объяснила, что в период Рождественского коридора происходит переход между годами. Именно в этот момент и закладывается основа будущего.

Маг уверяет, что в это время нужно быть максимально вежливыми и заботливыми по отношению к близким. В том случае, если вы хотите привлечь удачу и благополучие, тогда проведите этот период в гармонии не только с собой, но и с окружающими.

Постарайтесь не вступать в конфликты, ссоры, иначе можно навлечь на себя беду, из-за которой трудности будут преследовать вас на протяжении всего 2021 года. Вместо этого лучше навестить родных, увидеться с друзьями и подарить им свое внимание, тепло и заботу, пишет "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что не следует дарить на Новый год 2021.