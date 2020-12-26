Звезды укажут верное решение проблем и нужный путь в последний день недели

Воскресный день станет отличной возможностью для того, чтобы наладить контакты с внешним миром. Обратите внимание на семью и друзей, которым требуется ваше внимание и поддержка. Ищите новые возможности для полноценного раскрытия своего "я" перед миром, не бойтесь никаких преград.

Овен

Лучший день для отдыха, получения необходимой энергии и раздумий над своими поступками. Не исключено, что Овнов 27 декабря ожидают неприятные известия. Спокойно реагируйте на внешние изменения, старайтесь избегать переутомления.

Телец

Поразмыслите над тем, как воплотить в жизнь ваши сокровенные планы. Старайтесь не поддаваться влиянию людей, которые преследуют исключительно свои интересы, Тельцам нужно быть уверенным в своем выборе, близких и семье.

Близнецы

День неудач и напряженных моментов для Близнецов. Не стоит проявлять активность в противостоянии внешнему миру. Постарайтесь свести 27.12.2020 общение к минимуму, дайте остыть своему пылу. Остерегайтесь романтических приключений – последствия весьма непредсказуемы.

Рак

Ваш приоритет – решение семейных проблем. Постарайтесь отдохнуть от быта – отправьтесь с домочадцами за город или на природу. Так Раки достигнут еще большего взаимопонимания в семейном кругу.

Лев

Не исключено, что очередные знакомства с потенциальными деловыми партнерами обернутся неудачей для Львов 27.12. Не стоит питать иллюзий в отношении людей. Избегайте негативного влияния.

Дева

Девам нужно проявить осторожность на улицах, чтобы избежать различных травм. Если вы испытываете неудачи, не смейте опускать рук – идите дальше с поднятой головой, и успех вам гарантирован.

Весы

Занимайте выжидательную позицию. Если наступит черная полоса в финансах, обратитесь за помощью к близким. Весам важно стараться избегать травм и падений 27 декабря.

Скорпион

Проявляйте бережливость – деньги могут Скорпионам понадобиться в ближайшем времени. Старайтесь не допускать незапланированных расходов.

Стрелец

Спад в профессиональной деятельности может произойти у Стрельцов. Не исключены провалы в запланированных мероприятиях и встречах. Лучше не посвящайте этот день обширному общению и сделкам. Подумайте на досуге о том, чего вы хотите от жизни – проанализируйте свои успехи и неудачи.

Козерог

Благоприятный день для поиска своей любви. Это заветное мгновение подарит Козерогам возможность обрести вторую половинку. Проявляйте осторожность, чтобы избежать травм. Не доводите себя до переутомления, старайтесь все делать в меру.

Водолей

День обретения знаний и полезных навыков будет для Водолеев. Старайтесь совершенствовать себя, трудитесь больше, чем обычно. Побеждайте свою слабость.

Рыбы

Раскройте свой творческий потенциал. Пропускайте все события через свое сознание, отдохните с семьей на природе. Отвлекитесь от забот насущных, советуют Рыбам астрологи.

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