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Воскресный день станет отличной возможностью для того, чтобы наладить контакты с внешним миром. Обратите внимание на семью и друзей, которым требуется ваше внимание и поддержка. Ищите новые возможности для полноценного раскрытия своего "я" перед миром, не бойтесь никаких преград.
Овен
Лучший день для отдыха, получения необходимой энергии и раздумий над своими поступками. Не исключено, что Овнов 27 декабря ожидают неприятные известия. Спокойно реагируйте на внешние изменения, старайтесь избегать переутомления.
Телец
Поразмыслите над тем, как воплотить в жизнь ваши сокровенные планы. Старайтесь не поддаваться влиянию людей, которые преследуют исключительно свои интересы, Тельцам нужно быть уверенным в своем выборе, близких и семье.
Близнецы
День неудач и напряженных моментов для Близнецов. Не стоит проявлять активность в противостоянии внешнему миру. Постарайтесь свести 27.12.2020 общение к минимуму, дайте остыть своему пылу. Остерегайтесь романтических приключений – последствия весьма непредсказуемы.
Рак
Ваш приоритет – решение семейных проблем. Постарайтесь отдохнуть от быта – отправьтесь с домочадцами за город или на природу. Так Раки достигнут еще большего взаимопонимания в семейном кругу.
Лев
Не исключено, что очередные знакомства с потенциальными деловыми партнерами обернутся неудачей для Львов 27.12. Не стоит питать иллюзий в отношении людей. Избегайте негативного влияния.
Дева
Девам нужно проявить осторожность на улицах, чтобы избежать различных травм. Если вы испытываете неудачи, не смейте опускать рук – идите дальше с поднятой головой, и успех вам гарантирован.
Весы
Занимайте выжидательную позицию. Если наступит черная полоса в финансах, обратитесь за помощью к близким. Весам важно стараться избегать травм и падений 27 декабря.
Скорпион
Проявляйте бережливость – деньги могут Скорпионам понадобиться в ближайшем времени. Старайтесь не допускать незапланированных расходов.
Стрелец
Спад в профессиональной деятельности может произойти у Стрельцов. Не исключены провалы в запланированных мероприятиях и встречах. Лучше не посвящайте этот день обширному общению и сделкам. Подумайте на досуге о том, чего вы хотите от жизни – проанализируйте свои успехи и неудачи.
Козерог
Благоприятный день для поиска своей любви. Это заветное мгновение подарит Козерогам возможность обрести вторую половинку. Проявляйте осторожность, чтобы избежать травм. Не доводите себя до переутомления, старайтесь все делать в меру.
Водолей
День обретения знаний и полезных навыков будет для Водолеев. Старайтесь совершенствовать себя, трудитесь больше, чем обычно. Побеждайте свою слабость.
Рыбы
Раскройте свой творческий потенциал. Пропускайте все события через свое сознание, отдохните с семьей на природе. Отвлекитесь от забот насущных, советуют Рыбам астрологи.
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