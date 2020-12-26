В воскресенье не стоит тратить время впустую

Православная церковь чтит 27 декабря сразу несколько мучеников, среди которых Филимон. На Руси считали, что в этот день активничает нечисть, поэтому в домах старались провести генеральную уборку.

Традиции и обычаи 27 декабря

В этот день наши предки старались, как можно чаще умываться, чтобы защитить себя от бед и болезней. На улицу не выходили, не сполоснув лицо водой.

Народные приметы 27 декабря

1. По погоде в этот день определяли, какой она будет в феврале.

2. Холод предвещает хороший урожай в следующем году.

3. Если оттепель случилась 27 декабря, летом будет жарко.

4. Если погода быстро меняется, то скоро потеплеет.

5. Вороны постоянно кричат – к холодам.

Что нельзя делать 27 декабря

1. В этот день лучше отказаться от алкоголя и продуктов животного происхождения.

2. Нельзя выходить на улицу, не умывшись.

3. Не рекомендуется тратить время на развлечения.

Что можно делать 27 декабря

1. В этот день стоит убраться дома, а все лишние вещи разложить по полочкам.

2. Стоит заняться саморазвитием и больше читать.

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