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Православная церковь чтит 27 декабря сразу несколько мучеников, среди которых Филимон. На Руси считали, что в этот день активничает нечисть, поэтому в домах старались провести генеральную уборку.
Традиции и обычаи 27 декабря
В этот день наши предки старались, как можно чаще умываться, чтобы защитить себя от бед и болезней. На улицу не выходили, не сполоснув лицо водой.
Народные приметы 27 декабря
1. По погоде в этот день определяли, какой она будет в феврале.
2. Холод предвещает хороший урожай в следующем году.
3. Если оттепель случилась 27 декабря, летом будет жарко.
4. Если погода быстро меняется, то скоро потеплеет.
5. Вороны постоянно кричат – к холодам.
Что нельзя делать 27 декабря
1. В этот день лучше отказаться от алкоголя и продуктов животного происхождения.
2. Нельзя выходить на улицу, не умывшись.
3. Не рекомендуется тратить время на развлечения.
Что можно делать 27 декабря
1. В этот день стоит убраться дома, а все лишние вещи разложить по полочкам.
2. Стоит заняться саморазвитием и больше читать.
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