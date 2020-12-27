Считалось, что в это время нечистая сила начинает отступать

В народном календаре 28 декабря получило название Трифонов день. Наши предки считали, что с удлинением дней людям становится легче победить злые силы. Справиться с ними помогает солнечный свет, которого становится больше.



Что нельзя делать 28 декабря

Этот день часто бывал морозным. При этом жаловаться на стужу считалось дурной приметой – могут возникнуть проблемы со здоровьем.

В Трифонов день старались не произносить дурных слов и не затевать драки, даже шуточные.

Тяжелого физического труда 28 декабря на Руси также старались избегать.

Что можно делать в Трифонов день

Хорошим знаком было помочь деньгами беднякам, а также раздать угощение.

Кроме того, в этот день отдавали теплые вещи тем, кто в них нуждается.

Доброй приметой было смастерить и подвесить кормушку для пернатых.

Приметы на 28 декабря

Если синички сбились в стайку и громко чирикают – скоро ударят морозы.

Кошка просится домой – тоже к похолоданию.

По погоде на Трифонов день судили о том, каким будет март.

Если зима выдалась влажной, то лето будет хорошим.

Лежащий ровным слоем снег на полях предвещал неурожайный год.

Полный список народных праздников на январь 2021 года читайте в нашем материале.