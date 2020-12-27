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В народном
календаре 28 декабря получило название Трифонов день. Наши предки считали, что с
удлинением дней людям становится легче победить злые силы. Справиться с ними
помогает солнечный свет, которого становится больше.
Этот день часто бывал морозным. При этом жаловаться на стужу считалось дурной приметой – могут возникнуть проблемы со здоровьем.
В Трифонов день старались не произносить дурных слов и не затевать драки, даже шуточные.
Тяжелого физического труда 28 декабря на Руси также старались избегать.
Хорошим знаком было помочь деньгами беднякам, а также раздать угощение.
Кроме того, в этот день отдавали теплые вещи тем, кто в них нуждается.
Доброй приметой было смастерить и подвесить кормушку для пернатых.
Если синички сбились в стайку и громко чирикают – скоро ударят морозы.
Кошка просится домой – тоже к похолоданию.
По погоде на Трифонов день судили о том, каким будет март.
Если зима выдалась влажной, то лето будет хорошим.
Лежащий ровным слоем снег на полях предвещал неурожайный год.
Полный список народных праздников на январь 2021 года читайте в нашем материале.
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