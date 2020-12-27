Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Что готовит последний понедельник уходящего года – читайте в нашем гороскопе.



Овен

28.12.20 представителям этого знака зодиака звезды советуют проявить решительность и не плыть по течению. Контролируйте развитие событий – ваша инициатива принесет свои плоды. День хорош для обсуждения рабочих моментов с коллегами – сообща вы можете найти эффективные подходы к решению проблем.

Телец

Тельцам самое время начать новую жизнь с понедельника. Звезды говорят, что пора бороться с вредными привычками и начать заботиться о своем здоровье. Стоит придерживаться распорядка дня, вовремя ложиться спать. Не лишним будут и походы в спортзал или другая физическая активность.

Близнецы

28 декабря будьте внимательнее на работе. Звезды предупреждают, что могут возникнуть конфликты с сослуживцами или даже начальством. Если вас критикуют, прежде чем обижаться, подумайте – может быть, в этих словах есть доля правды и пора что-то менять?

Рак

28.12.20 постарайтесь не перенапрягаться на работе. Кроме того, стоит тщательнее следить за тем, что вы говорите и делаете – в это время недоброжелатели могут сплетничать за вашей спиной. Вечер проведите в кругу семьи. Полезно будет обсудить свои планы и проблемы с самыми близкими людьми.

Лев

Львам звезды, напротив, советуют работать усердно в понедельник. В ближайшем будущем вы увидите плоды своих трудов. Если у вас возникли какие-то трудности в работе, не стесняйтесь спросить совета у опытных коллег или партнеров по бизнесу.

Дева

Девам 28 декабря будет казаться, что весь мир настроен против них. Окружающие будут с трудом идти на контакт, многие окажутся несговорчивы. Постарайтесь ни с кем не ссориться. А решение важных вопросов лучше отложить на другой день.

Весы

28.12.20 – благоприятный день для развития начинаний, для учебы. Хорошо также встретиться со старыми приятелями, говорят звезды. Проведите вечер в дружеской компании – это пойдет на пользу, поможет сбросить напряжение и очистить голову от негатива.

Скорпион

У представителей этого знака зодиака в этот день возможны новые полезные знакомства. Не исключено и романтическое свидание. Успехи ждут и на работе – вы справитесь с трудными на первый взгляд задачами, главное – верить в свои силы.

Стрелец

У Стрельцов 28 декабря – плодотворный день. Появится возможность переделать множество важных дел. При этом не пускайтесь в авантюры, предупреждают астрологи. Если вам делает предложение малознакомый человек, лучше дважды подумать, прежде чем согласиться.

Козерог

У Козерогов 28.12.20 – относительно спокойный день. Постарайтесь не встревать в чужие ссоры и понедельник пройдет без неприятных сюрпризов. Благоприятное время, чтобы заняться здоровьем.

Водолей

Хороший день для воплощения в жизнь давно задуманного. Командировки и другие поездки тоже обещают быть удачными. Не реагируйте на тех, кто будет пытаться заставить вас изменить свои планы или мнение.

Рыбы

28 декабря звезды советуют завершить отложенные в долгий ящик дела. День благоприятен для новых знакомств. Возможно, в понедельник вы встретите человека, который станет вам другом.

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