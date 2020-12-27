Гороскоп на 28 декабря 2020 года

Гороскоп на 28 декабря 2020 года
Фото: pixabay.com
Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Что готовит последний понедельник уходящего года – читайте в нашем гороскопе.

Овен

28.12.20 представителям этого знака зодиака звезды советуют проявить решительность и не плыть по течению. Контролируйте развитие событий – ваша инициатива принесет свои плоды. День хорош для обсуждения рабочих моментов с коллегами – сообща вы можете найти эффективные подходы к решению проблем.

Телец

Тельцам самое время начать новую жизнь с понедельника. Звезды говорят, что пора бороться с вредными привычками и начать заботиться о своем здоровье. Стоит придерживаться распорядка дня, вовремя ложиться спать. Не лишним будут и походы в спортзал или другая физическая активность.

Близнецы

28 декабря будьте внимательнее на работе. Звезды предупреждают, что могут возникнуть конфликты с сослуживцами или даже начальством. Если вас критикуют, прежде чем обижаться, подумайте – может быть, в этих словах есть доля правды и пора что-то менять?

Рак

28.12.20 постарайтесь не перенапрягаться на работе. Кроме того, стоит тщательнее следить за тем, что вы говорите и делаете – в это время недоброжелатели могут сплетничать за вашей спиной. Вечер проведите в кругу семьи. Полезно будет обсудить свои планы и проблемы с самыми близкими людьми.

Лев

Львам звезды, напротив, советуют работать усердно в понедельник. В ближайшем будущем вы увидите плоды своих трудов. Если у вас возникли какие-то трудности в работе, не стесняйтесь спросить совета у опытных коллег или партнеров по бизнесу.

Дева

Девам 28 декабря будет казаться, что весь мир настроен против них. Окружающие будут с трудом идти на контакт, многие окажутся несговорчивы. Постарайтесь ни с кем не ссориться. А решение важных вопросов лучше отложить на другой день.

Весы

28.12.20 – благоприятный день для развития начинаний, для учебы. Хорошо также встретиться со старыми приятелями, говорят звезды. Проведите вечер в дружеской компании – это пойдет на пользу, поможет сбросить напряжение и очистить голову от негатива.

Скорпион

У представителей этого знака зодиака в этот день возможны новые полезные знакомства. Не исключено и романтическое свидание. Успехи ждут и на работе – вы справитесь с трудными на первый взгляд задачами, главное – верить в свои силы.

Стрелец

У Стрельцов 28 декабря – плодотворный день. Появится возможность переделать множество важных дел. При этом не пускайтесь в авантюры, предупреждают астрологи. Если вам делает предложение малознакомый человек, лучше дважды подумать, прежде чем согласиться.

Козерог

У Козерогов 28.12.20 – относительно спокойный день. Постарайтесь не встревать в чужие ссоры и понедельник пройдет без неприятных сюрпризов. Благоприятное время, чтобы заняться здоровьем.

Водолей

Хороший день для воплощения в жизнь давно задуманного. Командировки и другие поездки тоже обещают быть удачными. Не реагируйте на тех, кто будет пытаться заставить вас изменить свои планы или мнение.

Рыбы

28 декабря звезды советуют завершить отложенные в долгий ящик дела. День благоприятен для новых знакомств. Возможно, в понедельник вы встретите человека, который станет вам другом.

Что готовит всем знакам зодиака январь 2021 года – читайте в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Виноват Вашингтон: посольство РФ резко ответило на статью в американском СМИ

Журналисты США вводят в заблуждение своих читателей

Трубоукладчик "Фортуна" остановил строительство "Северного потока -2"

Судно успело отработать на объекте две недели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей