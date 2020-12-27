Астрологический прогноз для мужчин и женщин подскажет, как завершить 2020 год

Последние дни уходящего года для некоторых представителей зодиакального круга окажутся особенно напряженными. Как преодолеть все трудности и позитивно начать год Белого Металлического Быка, рассказали звезды.

Овен

Приближающиеся праздники – не повод расслабляться, предупреждают астрологи. Начало недели лучше всего посвятить незаконченным делам, тем более что их завершение будет складываться как никогда удачно. А вот в начале 2021 года у представителей этого знака появится возможность отдохнуть.

Телец

А вот Тельцам, наоборот, спешить на этой неделе не стоит. Звезды советуют хорошо продумать каждый шаг и лишь потом действовать – так можно достичь куда больших высот.

Близнецы

Близнецам в первой половине недели с 28 декабря по 3 января будет сложно взять себя в руки. Зато начало 2021 года для представителей воздушной стихии будет невероятно продуктивным, возможен старт долгожданного проекта.

Рак

Раки в последние дни года Белой Крысы смогут найти ответы на терзавшие их многие месяцы вопросы. В Новый год удастся войти обновленными и свободными от груза прошлого.

Лев

Начало последней недели 2020 года для Львов окажется несколько сумбурным – возникнут непредвиденные дела. Не отчаивайтесь: собранность и поддержка близких помогут преодолеть трудности к началу января.

Дева

Девам выпадет отличный шанс объединить личные и рабочие интересы – важно лишь посмотреть на проблему под другим углом. Все остальное лучше отложить на следующую неделю и просто насладиться новогодними праздниками.

Весы

Астрологи советуют Весам внимательно прислушиваться к собственным желаниям – в ближайшие семь дней именно они подскажут верный путь. Готовьтесь к приятным новостям, в начале года их будет немало.

Скорпион

Любовный гороскоп подготовил неожиданный сюрприз и для Скорпионов. Год Металлического Быка для представителей водной стихии начнется с многообещающего знакомства или неожиданного романтического признания.

Стрелец

Последние дни декабря 2020 года подарят Стрельцам вдохновение для творчества и новых проектов. Звезды рекомендуют хорошо обдумать возникшие идеи и начать их реализовывать уже на этой неделе.

Козерог

Неделя с 28 декабря по 3 января обещает Козерогам много общения и неожиданные, но приятные визиты гостей. Не замыкайтесь в себе, конец года – отличное время, чтобы наладить отношения и решить все прежние разногласия.

Водолей

Настойчивость Водолеев поможет в последние дни года Металлической Крысы сдвинуть с мертвой точки то, что не удавалось в предыдущие месяцы. Важно не опускать руки и идти до конца, гласит прогноз на неделю.

Рыбы

Рыб в конце 2020 года то и дело будут пытаться вывести из себя. Важно не поддаваться на провокации и сохранять самообладание. В этом случае начало 2021 года подарит множество незабываемых эмоций, причем исключительно положительных.

Таков астрологический прогноз на текущую неделю. Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака.