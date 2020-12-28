Обойти неприятности и справиться с трудностями помогут рекомендации астрологов

Луна продолжает расти и 29 декабря будет в знаке Близнецы. День будет непростой и потребует много терпения. Не стоит кардинально менять что-то в жизни и перенапрягаться. Лучше отдохнуть, провести вечер с родными и близкими.

Овен

Конкретный план действий и правильное распределение дел 26.12.2020 помогут Овнам справиться с трудностями. Благодаря нестандартному подходу и способности экспериментировать вы решите многие, даже сложные, задачи. Решать все придется сразу, не дожидаясь помощи и советов.

Телец

Страх и нерешительность мешает Тельцам в этот день двигаться к цели. Есть вероятность допустить ошибки. Однако прогресса вы достигнете, если не станете терять время и не упустите появившийся шанс. Не исключены денежные потери.

Близнецы

Увлекаясь чужими делами, Близнецам в этот день надо помнить о своих. Есть риск не завершить что-то, поэтому спланируйте день с утра, подумайте, выполнение каких задач можно отложить, чтобы не возникло проблем. Есть вероятность разногласий с близкими в вопросах, касающихся денег.

Рак

Поддержка надежных и проверенных людей придется Ракам 29 декабря очень кстати. Благодаря успешному выполнению трудного задания вы получите выгодные предложения. Возможна смена места работы. Найдите время для отдыха, чтобы взбодриться и улучшить настроение.

Лев

В этот день Львам придется немало потрудиться. Серьезные разговоры – и деловые, и личные, – а также небольшие запланированные поездки пройдут удачно. Подписание важных документов, особенно о длительном сотрудничестве, лучше отложить. В деловых отношениях не исключены сложности.

Дева

Знания, опыт и фантазия 29.12. помогут Девам достичь целей. Сконцентрируйтесь на решении практических задач, не упускайте ни одной детали, даже мелкой. Возможно, придется долго исправлять допущенные ошибки. Постарайтесь избежать ссор с влиятельными людьми и старшими.

Весы

Добиться успеха Весам 29.12.2020 поможет работоспособность и старание все делать вовремя, не откладывая даже трудные задачи. Вам могут поступить интересные предложения. Если они касаются денег – спросите совета у опытного человека, которому доверяете, если работы – прислушайтесь к интуиции. Вечером обсудите планы с дорогим вам человеком.

Скорпион

Если в этот день Скорпионам удастся сдержать негативные эмоции, не совершить необдуманных действий и не брать на себя финансовых обязательств, все получится. Будьте начеку, не упустите своих шансов – вы можете получить интересные предложения.

Стрелец

Не растеряться и принять правильные решения во вторник поможет Стрельцам общение с оптимистами. Добросовестно выполняйте любую работу, тщательно готовьтесь к деловым встречам. Ближе к вечеру не исключен приход неожиданных и приятных гостей. На берите в долг деньги, особенно у родных.

Козерог

Укрепить свой авторитет и достичь желаемых результатов 29 декабря Козерогам поможет умение действовать открыто и находиться в нужное время в нужном месте рядом с принимающим важные решения человеком. Есть вероятность отправиться в незапланированные поездки. Не делайте вложений в бизнес и не покупайте то, чего не собирались: можете потерять деньги.

Водолей

Благодаря целеустремленности и настойчивости дела Водолеев в этот день завершатся успехом. Лучше браться за менее сложные задачи, которые легко и быстро решаются. Не спешите брать на себя новые обязанности и рвать имеющиеся связи. Удачное время для покупок: можно приобрести и то, чего хотели, и такое, о чем не думали.

Рыбы

В этот день Рыбы добьются без особых усилий отличных результатов, что оценит начальство. Вы успеете обсудить важные вопросы, найдете подход к тем людям, от которых многое зависит. Есть вероятность заключить весьма выгодные сделки, а также увеличить свои доходы. Однако тратить много не спешите.

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