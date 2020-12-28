Не следует в этот вторник садиться на стол – будет беда

Православная церковь 29 декабря чтит святого Аггея. Это был один из величайших пророков. Считалось, что он несет добро и чистоту.

Традиции и обычаи 29 декабря

На Руси считали, что святой указывает верный путь и одаривает трудолюбивых лучшими качествами. Эту дату еще называли Аггей Зимоуказчик.

В ночь было принято разжигать костры и, вылепив из снега человечков, бросать их в огонь. По поверью быстрое угасание пламени – к солнечной и ясной погоде на Святки.

Наши предки проводили разные ритуалы и читали заговоры – на здоровье, финансовое благополучие.

Народные приметы на 29 декабря

Если в этот день много инея, на Рождество потеплеет.

Мороз крепчает и на стеклах узоры рисует, значит, холодно будет до Крещения – 19 января.

Вьюга и стужа предвещают очень суровую зиму.

Погода в этот день повторится в апреле.

Снег заборы подсыпал и ветер разгулялся – к неурожаю в следующем году.

Что нельзя делать 29 декабря

1. Говорить с кем-то через порог нежелательно.

2. Не следует садиться на стол.

3. Уходить из дома надолго тоже не стоит.

4. Запрещено чинить обувь.

5. Наводить порядок не разрешается.

Что можно делать 29 декабря

1. Нужно побольше трудиться.

2. Женщинам рекомендуется стирать и гладить.

3. Мужчинам позволено рыбачить и охотиться.

4. Стоит дать и выполнить обещание.

5. Хорошо бы весь день провести с семьей

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