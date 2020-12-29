Гороскоп на 30 декабря 2020 года

Гороскоп на 30 декабря 2020 года
Фото: Утро.ру
О том, что ждет все знаки зодиака в эту среду, предупредили звезды

Луна 30 декабря полная и будет в созвездии Рака. В целом это будет неплохой день, если не допускать обидных промахов и не создавать проблем на пустом месте. Подходящее время для решительных действий. Из любых странных и запутанных ситуаций можно найти выход, если проявить фантазию.

Овен

Добиться успехов 30 декабря Овны смогут, какие бы сложные задачи перед ними не стояли и как бы много работы не пришлось выполнять. Главное – не ошибиться с выбором помощников, опирайтесь на проверенных в деле людей, чтобы не пришлось отвечать за чужие просчеты. Не бойтесь экспериментировать: вас ждет удача.

Телец 

Лишь серьезное отношение к делам убережет в этот день Тельцов от неприятностей  и поможет достичь целей. Чтобы избежать крупных денежных трат, о которых скоро будете жалеть, сдержите порыв накупить всего и побольше. Много времени уйдет на неприятную поездку, однако ее результаты порадуют.

Близнецы

В этот день у Близнецов удачно решатся все рабочие вопросы. Вы способны выполнить все, что требуется, на должном уровне и довольно быстро. Сохраняйте выдержку и спокойствие, поступать нужно, обдумав каждую мелочь, разумно.

Рак 

Идеи, посетившие Раков 30.12.2020, успешно реализуются. Вы найдете надежных союзников и, если захотите, будете окружены единомышленниками. Не исключена интересная поездка в необычное место в составе большой компании. Продумайте рацион: могут возникнуть проблемы с желудком.

Лев 

Дела в этот день захватят Львов с головой. Есть шанс исправить допущенные ранее ошибки. Можно без особого труда восстановить старые связи. Не следует брать кредит для покупок. Вероятны финансовые поступления, причем в большем размере, чем вы могли подумать. Обращайтесь с деньгами, в особенности чужими, крайне осторожно.

Дева

Как только Девы определятся в этот день с целями, они сразу поймут, что и как предстоит сделать для их достижения. Старайтесь не перенапрягаться, поберегите здоровье, чтобы не обострились хронические заболевания и не возникло новых. Найдите время для отдыха, посетите светские вечеринки – не исключены интересные знакомства и приобретение новых знаний.

Весы

Чтобы не потерять силы и энергию, Весам 30 декабря не стоит браться за новый проект и решение чужих проблем. Займитесь повседневными делами, в которых легко добьетесь успехов. Подберите момент для беседы с дорогими для вас людьми о будущем. Близкие могут устроить вам приятные сюрпризы или сообщить хорошие известия.

Скорпион

Если Скорпионы 30 декабря будут действовать быстро и рассчитывать только на себя, им удастся реализовать давно задуманное. Финансовые, рабочие и другие вопросы решатся наилучшим образом. Вы можете научиться чему-то новому, получить неожиданные деньги, а также очень полезные и дорогие подарки.

Стрелец 

Дела, даже самые скучные, потребуют от Стрельцов в этот день предельной сосредоточенности и повышенного внимания. Однако, несмотря на сложности и волнение, их придется завершить. Ближе к вечеру вы можете почувствовать себя неважно. Будьте осторожны в поездках, отложите занятия спортом.

Козерог 

На работе 30.12.2020 Козерогам будет нелегко сконцентрироваться. Возможны ошибки, которые вы сумеете быстро исправить. Интересными и удачными окажутся новые проекты. Для решения сложнейшей задачи придется немало потрудиться. Не исключено, что вы поспорите с влиятельными людьми.

Водолей 

30.12. для выполнения важного дела Водолеям потребуется применить не только разнообразные знания и умения, но и нестандартный подход. Практические вопросы вы решите без труда. Избегайте малейших ссор, чтобы не стать участником конфликта. Восстановить силы поможет вечерняя прогулка.

Рыбы

Браться за что-то новое Рыбам в этот день не следует. Вы сможете успешно завершить давнее дело, что придаст уверенности. Не исключены большие расходы и потеря немалой суммы денег. Вечером неудачным окажется общение – вы постоянно будете попадать впросак. Отдохните.

Ранее стали известны главные предсказания на 2021 год.                 

Полина ДОРОЖКИНА

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