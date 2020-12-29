Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
Православные 30 декабря чтут пророка Даниила. Он предсказал рождение Иисуса Христа, мог растолковать любой сон, не сгорел в огне пылающей печи, его не тронули голодные львы.
В одних источниках сказано, что святой умер в плену, будучи в глубоко почтенном возрасте, по другим сведениям, его казнили.
Традиции и обычаи 30 декабря
На Руси этот день еще называли Даниил Зимоуказчик и Данииловы сборы. В церквях не только службы проводили, но и театрализованные представления устраивали.
Девушки гадали на будущих мужей. Много внимания наши предки уделяли сновидениям.
Народные приметы на 30 декабря
Что нельзя делать 30 декабря
1. Запрещено тратить много денег.
2. Не следует торопиться и рисковать.
3. Выплескивать негативные эмоции также не стоит.
4. Не рекомендуется браться за новые дела.
5. Резко менять планы тоже не полагается.
Что можно делать 30 декабря
1. Желательно навести порядок в доме.
2. Хорошо бы сделать заготовки к новогоднему столу.
3. Полагается завершить все дела.
Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю для всех знаков.
Глава государства может проявить сильную жесткость, не повышая тона
Проект будет завершен вне зависимости от американских рестрикций