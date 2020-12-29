Приметы на 30 декабря: что нельзя делать в Данилов день

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать в Данилов день
Фото: Chris Caldicott/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В эту среду крайне опасно тратить много денег - чуть позже с ними могут возникнуть серьезные проблемы

Православные 30 декабря чтут пророка Даниила. Он предсказал рождение Иисуса Христа, мог растолковать любой сон, не сгорел в огне пылающей печи, его не тронули голодные львы.

В одних источниках сказано, что святой умер в плену, будучи в глубоко почтенном возрасте, по другим сведениям, его казнили.

Традиции и обычаи 30 декабря

На Руси этот день еще называли Даниил Зимоуказчик и Данииловы сборы. В церквях не только службы проводили, но и театрализованные представления устраивали.

Девушки гадали на будущих мужей. Много внимания наши предки уделяли сновидениям.

Народные приметы на 30 декабря

  • Если небо тучами закрыто, день придет хмурый и сырой, видны прояснения – к хорошей погоде, безоблачно – ожидается стужа.
  • Луна бледна, значит, пойдет снег с дождем.
  • Яркий блеск звезд предвещает мороз на следующий день.
  • Иней густо покрыл деревья – на Святки потеплеет.
  • Какая погода 30.12, такая и в мае установится.
  • Привалившие забор сугробы сулят летом ненастье, просветы между снегом – жару.
  • Если в этот день сильно подморозило и выпало много снега, будет богатый урожай.

Что нельзя делать 30 декабря

1. Запрещено тратить много денег.

2. Не следует торопиться и рисковать.

3. Выплескивать негативные эмоции также не стоит.

4. Не рекомендуется браться за новые дела.

5. Резко менять планы тоже не полагается.

Что можно делать 30 декабря

1. Желательно навести порядок в доме.

2. Хорошо бы сделать заготовки к новогоднему столу.

3. Полагается завершить все дела.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю для всех знаков. 

Полина ДОРОЖКИНА

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