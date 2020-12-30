Гороскоп на 31 декабря 2020 года

Гороскоп на 31 декабря 2020 года
Фото: Yuli Seperi / Sijori Images/www.globallookpress.com
Каким будет последний день месяца и года, рассказали астрологи

Луна 31 декабря убывает и находится в знаке Рака. День потребует собранности и пунктуальности. С делами лучше разобраться до полудня. Остальное время надо посвятить отдыху, развлечениям и встречам.

Овен

Замыслы и планы Овнов 31 декабря будут меняться, причем довольно быстро. Не исключены приятные сюрпризы и исполнение давних желаний. Отдыхать нужно как можно активнее. Уделите внимание близким, а также старым друзьям.

Телец 

Успех будет сопутствовать Тельцам в этот день во всем. Вы не только многое успеете и останетесь довольны собой, но и можете получить очень выгодное предложение. Еще больше поднимут настроение встречи, которые произойдут неожиданно.

Близнецы

Трудностей у Близнецов в этот день не предвидится. Вы исправите прошлые ошибки, решите все вопросы и добьетесь того, чего хотите, в чем поможет интуиция. Смело стройте планы на будущее. Чтобы не допустить просчетов, будьте внимательнее с деньгами.

Рак 

Если Раки 31.12.2020 не будут чересчур волноваться и правильно распределят дела, то все пройдет удачно. Правда, из-за некоторой рассеянности возможны отдельные недоразумения. Отдых ближе к вечеру поможет восстановиться. Не исключены приятные сюрпризы и перемены в личной жизни.

Лев 

Любую задачу Львы в этот день решат без особых усилий. Вы завершите важное дело, исправите прежние просчеты. Энергия и решительность помогут сделать много полезного, причем не только для себя.

Дева

Этот день подходит Девам для занятия интересным делом. Также благоприятен он для работы в полную силу и решения финансовых вопросов. Не стоит выяснять отношения. Откликнитесь на приглашение и побывайте на праздничной вечеринке – повеселитесь от души.

Весы

С трудностями и тяжелой работой Весы 31 декабря справятся. Вы буквально свернете горы. Удачными окажутся поездки, на которые уйдет мало времени. Не исключены приятные встречи и возобновление отношений с некогда дорогими для вас людьми.

Скорпион

У Скорпионов это будет время для выполнения давно задуманного. Вам неожиданно придут на помощь, что ускорит воплощение идей. Есть вероятность встретиться со старыми знакомыми, друзьями, а также помириться с теми, с кем ссорились.

Стрелец 

Уверенность в собственных силах поможет Стрельцам в этот день добиться успехов во многом. Есть реальный шанс неожиданно получить деньги или подарок. Также вам могут вернуть долг. Однако не стоит заключать сделок, в которых сомневаетесь.

Козерог 

Браться за новые дела и завершать старые Козерогам 31.12.2020 будет нелегко, но этого и не понадобится. Займитесь творчеством, фантазируйте – и добьетесь желаемых результатов. Удачно пройдут незапланированные поездки и мероприятия, на которых вы побываете.

Водолей 

Рассчитывая только на себя и неторопливо, Водолеи в этот день не только избегут разочарований, но и справятся с поставленными задачами, а также реализуют запланированное. Вы преодолеете все трудности и примете судьбоносное решение, что изменит вашу жизнь. Интуиция укажет правильный выход из любой ситуации. Не исключены неожиданные встречи и приглашения, которые вас порадуют.

Рыбы

Принимать решение по работе Рыбам нужно без спешки и в уединении, чтобы продумать и взвесить все до мелочей. Можно строить планы – вы успеете их воплотить. Приятные впечатления оставят поездки. Не исключены встречи со старыми знакомыми.

Ранее "Утро.ру" опубликовало астрологический прогноз нанеделю с 28 декабря по 3 января.  

Полина ДОРОЖКИНА

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