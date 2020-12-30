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Верующие 31 декабря поминают святого Модеста. Он был монахом, а затем патриархом в Иерусалиме.
Традиции и обычаи 31 декабря
На Руси в этот день молились святому Модесту о защите домашних животных от болезней и просили, чтобы те пережили зиму. Также было принято разжигать костры – для защиты от нечисти. Еще наши предки гадали, в основном на судьбу.
Народные приметы на 31 декабря
Что нельзя делать 31 декабря
1. Не следует оставлять молоко в открытой посуде и ножи без присмотра.
2. Давать деньги в долг не рекомендуется.
3. Примерять чужую, ремонтировать или дарить свою обувь не стоит.
4. Также не позволено после захода солнца пришивать пуговицы и закалывать булавки.
5. Отказывать в гостеприимстве не разрешается.
6. Запрещено спорить за столом, ссориться и бить посуду.
7. Нежелательно плакать.
Что можно делать 31 декабря
1. Надо очистить дом от ненужных предметов и мусора до наступления темноты.
2. Также следует рассчитаться по долгам.
3. Важно вернуть то, что бралось на время.
4. Стоит простить все обиды и помириться с теми, с кем в ссоре.
5. Желательно прислушиваться к детским просьбам.
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