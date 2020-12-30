Не рекомендуется давать деньги в долг, ссориться, отказывать в гостеприимстве, спорить

Верующие 31 декабря поминают святого Модеста. Он был монахом, а затем патриархом в Иерусалиме.

Традиции и обычаи 31 декабря

На Руси в этот день молились святому Модесту о защите домашних животных от болезней и просили, чтобы те пережили зиму. Также было принято разжигать костры – для защиты от нечисти. Еще наши предки гадали, в основном на судьбу.

Народные приметы на 31 декабря

Ветер с запада или юго-запада принесет тепло.

Пытающиеся спрятаться под крышу сороки предвещают вьюгу, а ощипывающие на себе перья куры пророчат снегопад.

Снежинки падают крупные и не хрустят под ногами – к оттепели.

Дым из трубы идет к небу, значит, подморозит.

Погода в этот день повторится в июне.

Что нельзя делать 31 декабря

1. Не следует оставлять молоко в открытой посуде и ножи без присмотра.

2. Давать деньги в долг не рекомендуется.

3. Примерять чужую, ремонтировать или дарить свою обувь не стоит.

4. Также не позволено после захода солнца пришивать пуговицы и закалывать булавки.

5. Отказывать в гостеприимстве не разрешается.

6. Запрещено спорить за столом, ссориться и бить посуду.

7. Нежелательно плакать.

Что можно делать 31 декабря

1. Надо очистить дом от ненужных предметов и мусора до наступления темноты.

2. Также следует рассчитаться по долгам.

3. Важно вернуть то, что бралось на время.

4. Стоит простить все обиды и помириться с теми, с кем в ссоре.

5. Желательно прислушиваться к детским просьбам.

Ранее были названы церковные праздники в январе 2021 года.

