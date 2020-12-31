Приметы на 1 января: что нельзя делать в день Ильи Муромского

Приметы на 1 января: что нельзя делать в день Ильи Муромского
Фото: Meinrad Riedo/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Есть сладкое и мясное, пить алкоголь, а также выносить мусор в эту пятницу не позволено

Православная церковь 1 января чтит святого Вонифатия. Он подавал милостыню нищим, помогал несчастным. Христиане также поминают Илью Муромского. В детстве он был парализован, чудом выздоровел, воевал в княжеской дружине, отличался храбростью и силой недюжинной. После тяжелого ранения стал монахом, последние годы жил в Киево-Печерской лавре, там и погребен в Антониевских пещерах.
Традиции и обычаи 1 января

На Руси в этот день молились Вонифатию об избавлении от пьянства, о трезвости и здоровье. Наши предки ходили в гости, устраивали пышные застолья.

Старались одеться поярче и даже по возможности менять наряды – к разнообразию, удаче и богатству на события в новом году. А еще читали заговоры на прибыль.

Народные приметы на 1 января:

  • Снегирь поет – к снегопадам и хмурой погоде.
  • Какая погода на Вонифатия, такая ожидается и в первый день лета.
  • Звездная ночь сулит летом хороший сбор ягод, лунная – обилие бобовых.
  • Утренняя оттепель предвещает богатый урожай ржи и других зерновых.
  • Иней густо деревья покрыл – к благоприятному для сельского хозяйства году.
  • Мелкий снег падает, значит, много пшеницы на следующий год окажется, ветер дует – будет избыток орехов.

Что нельзя делать 1 января:

1. Не стоит есть сладкое, мясное, яйца и молочные продукты..

2. Развлекаться и слушать музыку тоже не следует.

3. Не позволяется выполнять тяжелую работу.

4. Употреблять алкоголь не разрешается.

5. Запрещено выносить из дома мусор.

6. Наводить порядок также нежелательно.

Что можно делать 1 января:

1. Сходить в гости.

2. Отдыхать.

3. Прогуляться на свежем воздухе.

4. Делать зарядку.

Ранее "Утро.ру" рассказало о главных церковных праздниках в январе 2021 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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