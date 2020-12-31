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Православная
церковь 1 января чтит святого Вонифатия.
Он подавал милостыню нищим, помогал
несчастным. Христиане
также поминают Илью Муромского. В
детстве он был парализован, чудом
выздоровел, воевал в княжеской дружине,
отличался храбростью и силой недюжинной.
После тяжелого ранения стал монахом,
последние годы жил в
Киево-Печерской
лавре, там и погребен в Антониевских
пещерах.
Традиции и обычаи 1 января
На Руси в этот день молились Вонифатию об избавлении от пьянства, о трезвости и здоровье. Наши предки ходили в гости, устраивали пышные застолья.
Старались одеться поярче и даже по возможности менять наряды – к разнообразию, удаче и богатству на события в новом году. А еще читали заговоры на прибыль.
Народные приметы на 1 января:
Что нельзя делать 1 января:
1. Не стоит есть сладкое, мясное, яйца и молочные продукты..
2. Развлекаться и слушать музыку тоже не следует.
3. Не позволяется выполнять тяжелую работу.
4. Употреблять алкоголь не разрешается.
5. Запрещено выносить из дома мусор.
6. Наводить порядок также нежелательно.
Что можно делать 1 января:
1. Сходить в гости.
2. Отдыхать.
3. Прогуляться на свежем воздухе.
4. Делать зарядку.
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